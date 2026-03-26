INSAIT представя ново поколение изкуствен интелект

Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии - INSAIT ще представи днес ново поколение изкуствен интелект. BgGPT 3.0 - новото поколение национален български езиков модел са нарекли създадената технология от INSAIT. Тя е от стратегическо значение за суверенитета на България в изкуствения интелект, посочват от там.

В сравнение с предишните версии BgGPT 3.0 може да се справя с много по-сложни и специфични задачи и да се използва много по-удобно от хората. Така българските граждани ще имат достъп до продукт на световно ниво, обучен на техния роден език, който ще могат да ползват напълно свободно. На представянето ще има демонстрация как моделът работи.

Първият BgGPT беше представен през 2024 г. В първата си версия моделът беше обучен върху над 3 милиарда изречения и се състои от 7 милиарда параметъра.

BgGPT е създаден за българските потребители, бизнес и държавни институции. В BgGPT могат да се задават всякакви въпроси - от решаването на задачи от различни области (математика, химия, физика и др.), през писането на творчески проекти като статии, есета и разкази, до въпроси от бита - рецепти за готвене, спорт, пътувания и др.

BgGPT чат включва и други компоненти, които му позволяват да обогатява отговорите си и да се учи от грешките си. С BgGPT чат България става първата страна в Европа, която стартира свой собствен чат, базиран на последно поколение свободнодостъпни езикови модели, разработени от публична институция (INSAIT) и насочени към собствения ѝ език.

"Изкуственият интелект е една от технологиите, които са най-значими и най-трансформиращи в световен мащаб, навлизащи във всички сфери на обществото - образование, здравеопазване и в много други. Няма да има сфера, в която изкуственият интелект няма да пробие или да навлезе", каза проф. Мартин Вечев от ИНСАЙТ. Той отбеляза, че един от най-важните стратегически въпроси пред всяка държава в момента е не дали ще използва изкуствения интелект, а дали ще създава собствен такъв и ще развива собствени модели, технологии, или ще наема изкуствен интелект от други държави или фирми.

