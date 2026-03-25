Грешките, които правите всяка година при прибиране на зимните дрехи в гардероба

Когато времето се затопли, обикновено прибираме зимните си дрехи в гардероба. Но ако не го направите както трябва, дрехите ви може да станат негодни за носене през следващия сезон. Ето как да поддържате якетата, палтата и пуловерите си в перфектно състояние.

Как правилно да съхраняваме зимни дрехи?

Първата най-важна стъпка е да проверите гардероба си. Преди да приберете вещите си за лятото, направете равносметка на това, което всъщност сте носили, и на това, което е стояло неносено през цялата зима. Дрехите, които вече не носите, могат да бъдат подарени, продадени или просто изхвърлени – запазете само това, което всъщност носите. По този начин не само ще освободите пространство в гардероба си, но и ще са ви неообходми по-малко усилия за подредбата и поддръжката на дрехите, кото носите.

Дори дрехите ви да изглеждат чисти, твърде вероятно е да са попили миризми и да има частици мръсотия, полепнала по тях. Не забравяйте да изперете или почистите всички дрехи и да ги подсушите добре, преди да ги приберете за съхранение, за да избегнете появата на мухъл и миризми.

Павилното сгъване също е от изключително значение. Пуловерите е необходимо да се съхраняват единствено сгънати, но не и на закачалки. Якетата и палтата е най-добре да се съхраняват на закачалки в калъфи. Шапки, шалове и ръкавици може да сложите в една кутия.

Обувките трябва задължително да се почистят преди прибиране, да се постави хартия вътре в тях и след това да се сложат в кутии. Дрехите трябва да се съхраняват на сухо и хладно място, далеч от слънцето. Влажността и топлината могат бързо да повредят плата им.

Предпазването е от молци е от изключително значение за правилното съхранение на дрехите.

За да предотвратите появата на щети от тези неприятни вредители, може да разчитате на един бабин метод -поставете лавандула, кедрови стърготини или специални продукти в гардероба си. Това ще запази зимните ви дрехи свежи до следващия сезон.

Гардеробите също трябва да се почистват от прах и всякакви замърсявания. Ако не се проветряват или са твърде влажни, вероятността от поява на молци се увеличава значително. Затова веднъж на сезон, за предпочитане през пролетта и есента, правете основно почистване. Почистете с прахосмукачка всеки ъгъл, проветрете гардероба и избършете рафтовете с влажна кърпа.

