Китай ще изпрати миротворци в Украйна при едно условие

Китай е готов да изпрати свои миротворци в Украйна, но при условие, че китайските войски на територията на Украйна бъдат разположени под мандата на Организацията на обединените нации. Това заявиха дипломати от ЕС, позовавайки се на източници в китайското правителство. Планът на Пекин е бил възприет в Брюксел с резерви.

От една страна, ЕС смята, че подобна стъпка би могла да привлече страни от Глобалния юг, които биха искали да разположат войски за наблюдение на спазването на мира, пише германското издание Welt. Но от друга страна, ЕС се опасява, че Китай може да шпионира в Украйна и "в случай на конфликт да заеме ясно проруска позиция вместо неутрална".

Още: Чудовищно срутване на мост в Китай, много загинали (ВИДЕО)

Освен това повечето страни от ЕС, по различни причини, не са склонни да предоставят предварително мандат на ООН на потенциален контингент чужди военни. Италия обаче е тази, която настоява за това от няколко месеца.

Още: Си Дзинпин ще е домакин на среща Путин - Гутереш