Зеленски: Ще увеличим финансирането за войниците, които участват в най-тежките сражения (ВИДЕО)

Партньорите подготвят нови пакети помощи в подкрепа на Украйна. Това съобщи тази вечер украинският президент Володимир Зеленски. „Подготвяме споразумения с европейските партньори за новите ни способности в областта на отбраната и активните операции. През следващите седмици - през ноември, ще ги финализираме. Ще има нови пакети помощи в подкрепа на Украйна“, каза Зеленски във вечерното си видео обръщение.

Още: Зеленски след разговор с Желязков: България се интересува от сътрудничество с Украйна

„Днес също така активно подготвяме среща с военните, министъра на отбраната и екипа на кабинета след посещението тази седмица в регионите Донецк и Днипро. Бригадите повдигнаха въпроси относно решения, които, за съжаление, не са напълно ефективни. Имаше и обратна връзка от командирите на батальони относно доставките на оръжие и програмите за подкрепа“, каза той.

„Ще увеличим финансирането за бригадите и корпусите на фронтовата линия, които участват в най-ожесточените сражения. Правителствените служители трябва също да разширят възможностите на военните да закупуват необходимото оборудване, хардуер и компоненти. Има много въпроси, по-специално относно отписването и извеждането от експлоатация на активи. Трябва да решим всички тези въпроси. Обсъдихме подробно и новата договорна рамка за служба в армията ни – всичко това се разработва и трябва да има ясни подробности за нашите войници“, каза още Зеленски.

Още: Зеленски след посещение край Покровск: Нуждаем се от повече дронове, те са ключов компонент за нас (ВИДЕО)

„Важно е също да отдадем дължимото на нашите подразделения и войници, които вършат наистина новаторска работа както в боя, така и при спасяването на ранените. Благодарен съм на всички наши искрено отдадени хора, които правят абсолютно всичко възможно, за да защитят украинските позиции, да унищожат нападателя и да спасят нашите ранени“, добави още украинският президент.

Още: "Има място за взаимна подкрепа": Вучич проведе разговор със Зеленски