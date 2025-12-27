Върли левскари започват работа на „Герена“

Дългогодишните футболисти на Левски Владимир Гаджев и Георги Сърмов ще започнат работа в клуба. Двамата са били поканени от Наско Сираков и Даниел Боримиров на разговор, в който им е било предложено да станат част от скаутското звено на „сините“. Срещата се е състояла преди последния мач на Левски за годината – 1/8-финал за Купата на България срещу Витоша Бистрица, спечелен с 3:0.

Гаджев и Сърмов започват работа през 2026 г.

Гаджев и Сърмов са се съгласили на условията, които ръководството им е предложило и ще започнат работа от началото на новата 2026 г. Те ще действат под командата на Краси Петров, който е шеф на скаутското звено в Левски. И двамата бивши футболисти се познават с Петров от много време. Задачата на новите скаути ще бъде да търсят качествени футболисти за селекцията на „сините“. Клубът със сигурност ще се нуждае от нови попълнения, ако иска да задържат лидерската си позиция в Първа лига.

Гаджев е играл 8 години в Левски, а Сърмов – 5.

Владимир Гаджев и Георги Сърмов са играли дълги години в Левски. Гаджев играе за юношеските формации на „сините“ в продължение на 10 години, но после се мести в Гърция. Завръща се на „Герена“ под наем от Панатинайкос през 2008 г., а година по-късно трансферът му става постоянен. В Левски играе до 2016 г., когато преминава в Ковънтри. Сърмов пристига на „Герена“ за пръв път през 2006 г. Играе за Левски 4 години, след което заминава за Турция. Връща се в България през 2013 г., играе една година за Ботев Пловдив и след това се връща в Левски. През 2015 г. отново напуска за чужбина, този път в посока Румъния.

