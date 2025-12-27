Тръмп пак притиска жертвата, а Путин го разиграва: Зеленски "няма нищо, докато аз не го одобря" (ОБЗОР-ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп за пореден път показа, че се вижда в силна позиция за оказване на натиск върху слабия, в случая това е жертвата в агресивната война на Русия - Украйна. Републиканецът се представи като крайния арбитър на всяко мирно споразумение между Киев и Москва. В интервю за Politico той опита да се представи за незаинтересован от последната инициатива на украинския президент Володимир Зеленски - разработения със САЩ мирен план от 20 точки и уговорената среща на най-високо ниво между двамата, планирана за 28 декември.

Тръмп не бърза да подкрепи предложението на украинския лидер. "Той няма нищо, докато аз не го одобря. Така че ще видим какво има", заяви президентът на САЩ.

Коментарът му подчертава степента, в която съдбата на Украйна зависи от това тя да убеди Тръмп, че прави достатъчно отстъпки, за да задоволи един президент, който в даден момент изглежда склонен да се обърне към Русия, ако това би означавало край на войната. Москва не се е отклонила много от максималистичната си позиция и не е реагирала на последното предложение. Междувременно САЩ натискат Зеленски да се откаже от първоначалните си искания, а Тръмп често изглежда, че губи търпение в това "пазарене".

Въпреки това той вярва, че може да има продуктивна среща през уикенда. "Мисля, че ще се получи добре с него. Мисля, че ще се получи добре с Путин", допълни Тръмп и каза, че очаква да говори с руския лидер „скоро", когато републиканецът сам искал.

Тръмп и преди е реагирал по този начин към Киев - два пъти той казваше на Зеленски, че "няма карти": Защо Украйна няма карти? Защото САЩ постоянно й ги взема и ѝ дава обвивки от бонбони.

Предложението на Зеленски за демилитаризирана зона беше съпроводено с едно ключово условие в мирния план - Русия трябва да изтегли войските си от съответния участък от територията на Донецка област, както и украинците биха се изтеглили. Русия не даде никакви признаци, че е готова да приеме нещо по-малко от пълен контрол над региона, което подчертава пропастта, оставаща между двете страни. Но Тръмп отбеляза, че руската икономика е под силен натиск. „Икономиката им е в тежко състояние, много тежко състояние“, каза той пред Politico без повече подробности какво може да предприеме като санкции.

Тръмп ще се срещне със Зеленски на 28 декември в Палм Бийч, Флорида, потвърдиха от Белия дом. Според графика, публикуван от пресцентъра на администрацията, срещата между президентите на САЩ и Украйна ще започне в 15:00 часа местно време (22:00 часа българско време).

Русия отказва да подписва споразумения за край на войната на този етап

Заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков повтори, че Кремъл няма да подписва никакви мирни споразумения за прекратяване на войната в Украйна „в момента“. В интервю за руската информационна агенция "Интерфакс" на 24 декември той заяви, че съобщенията за предстоящ напредък в мирните преговори не трябва да се тълкуват като знак, че Москва е готова да подпише „пакети от документи" сега. А в друго интервю - за руската държавна телевизия - на 26 декември Рябков заяви по подобен начин, че е неподходящо да се определят конкретни дати за мирното уреждане и че „няма смисъл“ да се установяват крайни срокове за подписване на мирно споразумение. Той отхвърли 20-точковия мирен план, който украинският президент Володимир Зеленски сподели на 24 декември след разговори със САЩ и Европа, като заяви, че документът „се различава коренно“ от точките, по които Русия е работила със САЩ през последните седмици. Това е факт - писаният под явната диктовка на Кремъл първоначален мирен план на американския пратеник Стив Уиткоф изглеждаше като капитулация на Украйна.

Рябков също така се опита да представи приноса на Украйна и Европа към проекта за мирен план като пречка за мирните усилия и повтори ангажимента на Русия да продължи войната, докато не бъдат постигнати целите на Кремъл. Декларираните цели на Москва за войната в Украйна включват унищожаването на украинската армия, капитулацията на украинското правителство и подкопаването на суверенитета на Украйна. Длъжностни лица от Кремъл, включително диктаторът Владимир Путин и външният министър Сергей Лавров, ефективно отхвърлят ключови точки от мирния план и дават да се разбере, че той няма да послужи като окончателно споразумение.

Рябков и други представители на Кремъл се опитват да се възползват от липсата на яснота относно резултатите от срещата на върха между САЩ и Русия в Аляска през август 2025 г., за да твърдят, че на срещата е постигнато съвместно разбиране и споразумение между двете страни за прекратяване на войната в Украйна – в противоречие с американските отчети за събитието. Рябков поиска всяко мирно споразумение да отговори изцяло на ултиматумите, които Русия отправи към Запада в края на 2021 г., демонстрирайки как Москва изисква радикално преструктуриране на архитектурата на сигурността в цяла Европа - тя неведнъж е повтаряла, че настоява НАТО да се върне в границите си от 1991 г.

Руският зам.-външен министър ефективно даде да се разбере, че мирно споразумение, което не отговаря на руските искания към НАТО и Запада извън Украйна, няма да задоволи Москва, нито ще доведе до траен мир, който да нормализира руско-европейските или руско-американските отношения. Целите на Русия в Украйна следователно надхвърлят териториалните искания като завземането на Донецка област или други цели, които засягат само Украйна, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Путин готов да прекрати огъня, за да има референдум за територии в Украйна?

Интересен материал се появи в американската медия Axios, която се позовава на свои източници - в него се твърди, че Владимир Путин е готов за временно примирие, за да се проведе в Украйна референдум за статута на оспорваните в момента територии. Според американски официален представител САЩ и Украйна вече са се споразумели по повечето параметри на евентуално мирно споразумение, включително гаранции за сигурност. Основната пречка остава искането на руския диктатор за контрол над целия Донбас.

Зеленски заяви по-рано, че предложената от САЩ „свободна икономическа зона“, създадена след взаимно изтегляне, може да бъде приета само чрез референдум. Според източник на Axios Русия е готова за временно прекратяване на огъня, за да се проведе обществено допитване за териториалната принадлежност, но ако Украйна поиска 60-дневно прекратяване на огъня, Москва може да пожелае по-кратък период, гласи информацията.

Мечтите за лесни пари в Русия обикновено завършват зле

Американските инвеститори, разговаряли с The Wall Street Journal, пък показват на администрацията на Тръмп, че пазаренето ѝ с Русия за бъдещо сътрудничество в икономическата сфера може да не доведе до чак такъв добър резултат. те имат трезва представа за бъдещите „възможности“ в Русия. Да, страната разполага с огромни природни ресурси и да, милиардери като Стив Уиткоф и Джаред Къшнър - пратениците на президента Тръмп - отново я гледат с окото на инвеститори. Но опитни играчи предупреждават - мечтите за лесни пари в Руската федерация обикновено завършват зле.

„Русия не е Смарагдовият град или Ел Дорадо... наградата е много по-малка, отколкото някои си мислят”, казва Чарлз Хекер, анализатор на геополитически рискове, който е живял в СССР и Русия в продължение на 40 години.

Икономиката на Русия, която възлиза на 2,5 трилиона долара (приблизително колкото тази на Италия), е изправена пред намаляващо население, изчерпващи се лесни нефтени запаси и липса на реални двигатели на растежа извън енергетиката. Но още по-лош е рискът да загубите бизнеса си там, или да се озовете в затвора, предупреждават инвеститорите. Тези с пряк опит в Русия казват, че именно това, а не санкциите, проваля стратегиите. Дори мирът в Украйна няма да промени картината, твърди Хекер: „Враждебността на Русия към Запада ще продължи, докато Путин е в Кремъл – и вероятно още по-дълго. Наивно е да се очаква червен килим за западните компании".

Руските рафинерии понесоха огромни щети през 2025 г.

Украинските сили са нанесли удари по руски нефтопреработвателни заводи и складове за гориво най-малко 142 пъти през 2025 г., което е с 51% повече от 2024 г., съобщи руското независимо издание "Верстка". От началото на войната Украйна е нанесла удари по нефтената инфраструктура на руснаците 281 пъти, и то с 82% успеваемост, гласят данните. Приходите от петрол са ключово перо в бюджета на Москва за поддържане на военната машина на Владимир Путин.

Междувременно силите „Алфа“ на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) вече са унищожили над 500 руски системи за противовъздушна отбрана от началото на инвазията през февруари 2022 г., включително С-400, С-300, "Панцир" и "Бук", похвалиха се от самата служба. Това отваря коридори за украински удари с дронове дълбоко в Русия, казаха от СБУ по повод Деня на руската противовъздушна отбрана.

А съюзникът на Путин - беларуският диктатор Александър Лукашенко - не спира да предоставя страната си като плацдарм за военните действия на Русия срещу Украйна. В близост до границата с Украйна руски военни инсталират антени и друго оборудване директно на покривите на обикновени пететажни жилищни сгради в Беларус. Целта е така да насочват с прецизност ударните дронове към западните украински региони, предупреди Володимир Зеленски. Според него Москва използва територията на съседната страна, за да заобиколи украинската система за противовъздушна отбрана и способностите ѝ за прехващане на безпилотни машини.

„Жалко е, че Беларус се отказва от суверенитета си в полза на агресивните амбиции на Русия“, отбеляза украинският президент, като предупреди, че такива стъпки представляват риск за Минск.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Рязък скок в интензивността на сухопътните военни действия в Украйна на дневна база отчита украинският генщаб. На 26 декември са станали цели 258 бойни сблъсъка, което е със 137 повече спрямо 25 декември - Коледа. Така броят на сраженията в рамките на 24 часа отново се връща над 200. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 174 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е само с 2 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3130 изстреляни снаряда, като това е с около 480 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 3624 FPV дрона, което е с около 2180 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление отново е най-горещо - с 63 отбити руски пехотни атаки, по данни на украинската армия. В спомагателното от юг Олександриевско направление е имало 21 нападения. Повече са в Лиманското направление - 33, при Гуляйполе в Запорожка област - 31 (всички са спрени, твърди украинският генщаб), в направлението към Константиновка - 25. В Купянското направление са станали още 12 сражения.

Украинските сили продължават да постигат тактически успехи в Купянск, а руските военни блогъри все по-често признават тези успехи и критикуват руското военно командване. Геолокализирани кадри, публикувани на 24 декември, показват руски сили, нанасящи удари по украинците в центъра на Купянск, което показва, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) наскоро са напреднали в района.

Руските военни блогъри признаха, че украинските сили са напреднали в централната, западната, северозападната и южната част на Купянск, а един от тях заяви, че руските сили не поддържат позиции в центъра на Купянск. Позициите на армията на Путин са в североизточната част на Купянск, но украинските сили са активни в останалите градски райони, тръбят Z-канали като военнопропагандния "Два майора". Руският военен блогър "Рибар", свързан с Кремъл, призна, че украинските сили действат в почти цял Купянск и запазват контрол над Купянск-Вузловий, който е на южния фланг. Руски военни блогъри съобщиха, че украинските сили са напреднали близо до Западно и че поддържат позиции югоизточно от Голубовка (и двете северно от Купянск). Има признание, че руснаците са загубили контрол над Кондрашовка, Радковка (и двете северозападно от Купянск) и Мирово (западно от Купянск).

Последните украински напредъци в източната част на Купянск са направили положението на руските сили на западния (десния) бряг на река Оскол „безнадеждно“, тъй като това е била последната зона, през която армията на Путин е могла да снабдява частите си на десния бряг, посочва Z-блогърът Юрий Подоляк. Той съобщава, че поради това руските сили са били принудени незабавно да изоставят значителна част от позициите си на десния бряг на реката.

Още: Юрий Тоалетната назначен за командващ руските дронове: Дори Z-каналите са в шок (СНИМКА)

Руският военен блогър "Записки ветерана" оцени, че руското военно командване ще трябва да преразпредели допълнителни сили в сектора на Купянск и да коригира плановете си, за да отрази реалната ситуация – а не „съобщената ситуация“ – с цел стабилизиране на района. Припомняме, че в края на ноември Русия уж "освободи" града в Харковска област, по думи на началника на генщаба Валерий Герасимов, но после се разбра, че тези позиции са били нищожни - украинска контраатака доведе до контрол на ВСУ, обкръжаване на руски сили, снимки на Зеленски пред входа на града и унижение за Путин и хората му.

Ситуацията в Купянск подчертава, че твърденията на Кремъл, че руските сили могат бързо да превземат цялата Донецка област, не са верни, оценява ISW. Тръстът продължава да твърди, че на руснаците ще са им необходими поне още две до три години, за да превземат останалата част от Донецка област, контролирана от Украйна - нещо, което Путин иска да се случи директно с мирно споразумение.

Ситуацията в посока Олександриевка и Гуляйполе продължава да показва как руснаците са в състояние да постигат успехи, когато концентрират силите си в определен сектор, но често за сметка на други райони. Както вече съобщихме, украински полк, действащ в посока Олександриевка, се похвали на 25 декември, че украинските сили са освободили пет населени места по югоизточния фланг - Орестопол, Новоселовка, Сосниковка, Хороше и Вороне – по време на операция, продължила над 100 дни. Украинските контраатаки като част от тази дейност вероятно са осуетили засега опитите на руската Източна група сили да пресекат река Вовча в района. Припомняме също така, че руските сили са превзели команден пункт на 1-ви батальон на 106-а отделна териториална бригада в направлението при Гуляйполе, като са заловили комуникационното оборудване и техниката, намираща се в напълно изправно състояние.

Руските сили вече са в централната част на Прилуки, което е северозападно от Гуляйполе. Атакуващите групи на 425-и атакуващ полк на Украйна „Скеля” пък най-сетне са влезли в Гуляйполе. Провеждат се активни операции по прочистване, съобщават от украинската армия.

92-ра отделна щурмова бригада на Украйна пък съобщава, че руснаците са се опитали да нападнат на коне близо до Върбово в Ореховското направление (пак Запорожка област). Резултатът е бил предвидим. Благодарение на прецизната работа на безпилотните летателни апарати на украинците руските войски са били спрени, но нито един кон не е бил наранен, твърдят от ВСУ.

Украинският военен наблюдател Константин Машовец съобщи на 25 декември, че руските сили са напреднали в южната част на Константиновка. Геолокализирани кадри, публикувани на 24 декември, показват, че те са се придвижили по магистрала Т-0516 Торецк-Константиновка, което е южно от града.

Руснаците напредват и в Северското направление, където превзеха основния град. Геолокализирани кадри, публикувани на 26 декември, показват, че те наскоро са превзели Свят-Покровско (югозападно от Северск) и са напреднали на север от селището. Има и кадри, които показват, че са напреднали югоизточно от Дроновка (северозападно от Северск) и в северната част на Свят-Покровско. Руски източници, включително Министерството на отбраната, заявиха на 25 декември, че руските сили са превзели Свят-Покровско.

Трети армейски корпус на Украйна съобщава за "значителни резултати" в посока Лиман. Екипажи на дронове са унищожили 25 руски превозни средства, включително камиони, микробуси, четириколки и мотоциклети, и са извадили от строя ракетни системи, девет артилерийски оръдия и безпилотни наземни превозни средства.

Седем украински дрона са били свалени през нощта над две руски области, твърди руското военно министерство. Четири безпилотни летателни апарата са били свалени над Краснодарския край, а три – над Република Адигея. Междувременно Русия атакува украинската столица Киев. Осем души са ранени в резултат на нападението, като петима от тях са хоспитализирани, а един е получил амбулаторно лечение, съобщи кметът Виталий Кличко. Послед информацията беше коригирана - 19 пострадали, 11 са приети в болница.

"Има пожар в район Голосеевски. Предполага се, че е изгоряла бензиностанция. Отломки са паднали върху кооперация в Оболонски район. Отломки са паднали и в открита зона в район Деснянски. Всички служби за спешна помощ са на място", уточни той. В Киев са ударени поне две жилищни сгради. В квартал Дарницки дрон е ударил горен етаж на 24-етажна сграда, а в резултат на падащи отломки горят и автомобили, каза Кличко. Той също така добави, че 18-етажна жилищна сграда в район Днипровски е в пламъци на ниво четвърти етаж и че вероятно има човек, затрупан под развалините. Медиците отговарят на повиквания в районите Деснянски и Соломянски в Киев, добави кметът.

И в самата област има последствия от руската атака. Шофьор на камион от региона на Ивано-Франковск е получил рани от шрапнел в гърба, каза Никола Калашник - ръководител на Групата за специални операции в Киев. Според него прозорците на висока сграда са били повредени във Вишгород (там има и удар по бензиностанция), промишлени помещения и две коли са били повредени в район Бориспол, пожар е избухнал на строителна площадка в района на Буча, а в район Обухов е била повредена комунална сграда в едно от селата. Във Вишгород мъж е бил изваден изпод отломките и е откаран в болница.