Как да размножите потос във вода

Потос ( Epipremnum aureum ) е едно от най-лесните за отглеждане стайни растения и отличен избор за начинаещи производители. Това е тропическа лоза, произхождаща от Соломоновите острови в Южния Пасифик, която лесно се приучава да се катери по опора или пътека от саксия или висяща кошница. Адаптивността и минималната поддръжка го правят чудесно растение за всяка колекция от стайни растения.

Това е най-подходящото растение за спалня

Потосите са бързорастящи растения, които често добавят от 30 до 46 сантиметра дължина на месец. Драпиращите се лози се отличават със заострени, сърцевидни зелени листа, които могат да бъдат изпъстрени с бели, жълти или бледозелени ивици. Имайте предвид, че растенията потоси са токсични за домашните любимци.

Едно от предимствата на размножаването на потос във вода е, че можете да наблюдавате как се развиват корените на потоса. За лесна проверка на корените, размножавайте потос в прозрачен пластмасов или стъклен съд.

Стъпка 1: Вземете резници от Потос

Вземете резници от здрави лози с чисти, остри градински ножици. Отрежете под ъгъл от 45 градуса директно под листния възел. Всеки резник трябва да има поне два листа и няколко възела. Тъй като някои резници може да не се вкоренят успешно, обикновено е добра идея да вземете няколко допълнителни резника.

Стъпка 2: Премахнете долните листа

Внимателно отстранете всички листа близо до долната част на резниците от потос, но оставете едно или две листа в горната част на всеки резник. Премахването на долните листа гарантира, че те няма да се намират под водната линия, което може да причини гниене и да развали резниците, преди да се вкоренят.

Стъпка 3: Поставете резниците във вода

Поставете отрязаните краища на потосните лози в чист съд, пълен с 2,5 или 5 см вода. Поне един листен възел трябва да е под водната линия, а всички листа трябва да са над водата. Можете да поставите няколко резника от потос в един съд с вода.

Стъпка 4: Изчакайте резниците да се вкоренят

Преместете резниците на място, което получава ярка, индиректна светлина и ги наблюдавайте редовно, докато се вкореняват. Освежавайте водата веднъж или два пъти седмично и се уверете, че контейнерът за размножаване никога не изсъхва. Резниците на потос обикновено се вкореняват във вода от около три до шест седмици .

Потосните растения могат да растат във вода с месеци, но ще бъдат по-здрави и ще растат по-добре в почвата.

Стъпка 5: Пресадете вкоренен потос в почвата

Когато резниците от потос имат корени с дължина от 5 до 7,5 см, пресадете новите растения в саксии и се грижете за тях както за майчиното растение. Засадете няколко резника заедно в един контейнер за по-пълен вид.