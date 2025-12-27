Косово на прага на предсрочни избори

В празнично очакване на Новата година, в Косово се готвят за провеждането на предрочни избори. Утре в страната ще се проведе вторият парламентарен вот за 2025 година, предаде БНТ. Косово изпадна в политическа криза след парламентарните избори на 9 февруари, защото не успя да състави правителство. Още: Предсрочни избори в Косово: Вьоса Османи разпусна парламента

Според Централната избирателна комисия на изборите утре ще се явяват 24 политически сили. Косово беше изправен и пред юридическа криза, защото в продължение на 6 месеца не можеше да избере председател на парламента. Председател беше одобрен чак на 50-тото гласуване.

Вьоса Османи разпусна парламента

Снимка: БГНЕС

Президентът на Косово Вьоса Османи обяви, че е взето решение предсрочните парламентарни избори да се проведат на 28 декември. След срещата си с представители на политическите партии, проведена по-рано през деня, тя посочи, че осем формации са подкрепили датата 28 декември, пет са настоявали за 21 декември, а три са заявили, че им подхожда всеки от двата варианта. Османи по-рано подписа решението за разпускане на парламента, след като предишния ден депутатите не успяха да изберат новата изпълнителна власт на страната за втори път. Ще последват предсрочни избори в края на декември. Подписването на указа за разпускане на парламента идва, след като политическите лидери не успяха да се разберат депутатите да се опитат да гласуват по няколко важни споразумения за страната днес.

Председателят на Демократическата партия на Косово Бедри Хамза заяви, че по време на срещата с Османи е поискал изборите да се проведат на 21 декември. Той е обяснил, че страната „се нуждае от институции възможно най-скоро“. Вторият споменат вариант за провеждане на извънредни избори е 28 декември.

Председателят на Алианса за бъдещето на Косово, Рамуш Харадинай настоява вотът да се проведе на 21 декември и партията му да отиде на нови избори самостоятелно.

Още: Има ли изход? Политическата криза в Косово продължава