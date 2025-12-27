Любопитно:

Командирът на руските доброволци, биещи се за Украйна, е убит

27 декември 2025, 10:40 часа 545 прочитания 0 коментара
Командирът на руските доброволци, биещи се за Украйна, е убит

Основателят на Руския доброволчески корпус (РДК) е намерил смъртта си в боевете в Украйна. Това съобщиха от РДК в своите канали в социалните мрежи.

"Нашият командир Денис Капустин (позивна White Rex, рождено име Денис Никитин) загина героично снощи на Запорожкия фронт, докато изпълняваше бойна мисия. Според предварителните данни е бил убит след удар с FPV дрон", съобщи Руският доброволчески корпус, който се сражава на страната на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

От РДК заявиха, че в момента проучват детайлите за случая и "всички подробности ще бъдат обявени по-късно".

Още: Сблъсък за знаме: Командирът на Руския доброволчески корпус си изпати на украинско погребение (ВИДЕО)

В Русия Капустин е бил осъден задочно два пъти на доживотен затвор за нахлуване в Брянска област, държавна измяна и тероризъм. 

РДК се сдоби с популярност през 2023 година, когато имаше по-сериозни украински сухопътни рейдове в Белгородска област. Но Никитин е известен много преди това. Bellingcat го описва като крайнодесен, с връзки с "Азов" още отпреди ковид пандемията. Никитин-Капустин е със забрана да влиза в Шенгенското пространство от 2019 година насам и има спекулации, че според германското разузнаване той има тесни връзки с руските спецслужби, което му създава репутация на наемник - Още: Командирът на Руския доброволчески корпус обобщи какво е свършено в Белгородска област (ВИДЕО)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Неонацизъм война Украйна руски неонацисти Руски доброволчески корпус Денис Капустин Никитин
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес