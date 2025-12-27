Командирът на руските доброволци, биещи се за Украйна, е убит

Основателят на Руския доброволчески корпус (РДК) е намерил смъртта си в боевете в Украйна. Това съобщиха от РДК в своите канали в социалните мрежи.

"Нашият командир Денис Капустин (позивна White Rex, рождено име Денис Никитин) загина героично снощи на Запорожкия фронт, докато изпълняваше бойна мисия. Според предварителните данни е бил убит след удар с FPV дрон", съобщи Руският доброволчески корпус, който се сражава на страната на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

От РДК заявиха, че в момента проучват детайлите за случая и "всички подробности ще бъдат обявени по-късно".

В Русия Капустин е бил осъден задочно два пъти на доживотен затвор за нахлуване в Брянска област, държавна измяна и тероризъм.

РДК се сдоби с популярност през 2023 година, когато имаше по-сериозни украински сухопътни рейдове в Белгородска област. Но Никитин е известен много преди това. Bellingcat го описва като крайнодесен, с връзки с "Азов" още отпреди ковид пандемията. Никитин-Капустин е със забрана да влиза в Шенгенското пространство от 2019 година насам и има спекулации, че според германското разузнаване той има тесни връзки с руските спецслужби, което му създава репутация на наемник - Още: Командирът на Руския доброволчески корпус обобщи какво е свършено в Белгородска област (ВИДЕО)