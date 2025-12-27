Войната в Украйна:

Патриарх Даниил в Истанбул: И в днешното време на разделение може и трябва да има единство

27 декември 2025, 10:41 часа 339 прочитания 0 коментара
Патриарх Даниил в Истанбул: И в днешното време на разделение може и трябва да има единство

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил е в Истанбул, където днес ще възглави празничната света литургия по повод храмовия празник на българската желязна църква „Св. Стефан“ в квартал „Фенер“. Тази година се отбелязват и 155 години от учредяването на Българската екзархия. По покана на Вселенския патриарх, българската църковна делегация участва в богослуженията, посветени на значимата за българската история годишнина. В състава ѝ са Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, Русенският митрополит Наум, Старозагорският митрополит Киприан, Врачанският митрополит Григорий и Видинският митрополит Пахомий. Още: Патриарх Даниил: Бог ни е дал този велик дар - да бъде с нас

Патриарх Даниил в Истанбул

Снимка: БГНЕС

Още: Скандал в Църквата: Патриархът иска да простим Народния съд, Никанор: Издевателство!

Даниил, Български патриарх и Софийски митрополит: „С голямо вълнение прекрачваме прага на този величествен храм, с голямо значение за извоюването на нашата църковна независимост, а след това и на политическата независимост. Това място е център на възрожденския живот, център на църковно-освободителните и национално-освободителните борби. Много достойни наши предци са служили тук и днес, с нашата делегация, по покана на Вселенския патриарх, сме тук с благоговение и молитва.“Патриарх Даниил подчерта, че днешното богослужение е знак за приемствеността между поколенията и за живата връзка с българската общност извън страната.

Даниил, Български патриарх и Софийски митрополит: „Ще имаме голямото благословение да служим днес, след като вчера беше службата с Негово Светейшество Вселенския патриарх, и днес имаме това голямо благословение да отслужим светата литургия за храмовия празник на този величествен храм. Това е свидетелство преди всичко за приемствеността.“

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По думите му, макар условията днес да са различни от тези, в които са живели и служили предците ни, отговорността остава същата – поддържане на връзките с българската общност и свидетелство за единство между православните църкви.

„Ние съзнаваме нашата приемственост и отговорност – да се поддържат връзките с българската общност, да бъде подкрепена българската общност и в крайна сметка, да осъществяваме това, което имаме като задача и мисия, възложена ни от Господ Иисус Христос като Негови служители – да служим за свидетелство и да се стремим към единство между светите православни църкви.“, каза патриархът.

„Това е свидетелство пред целия свят, че и в днешното време на разделение може и трябва да има единство – в истината, във вярата и в любовта, която ни е заповядана от Господ.“, смята той.

В отговор на въпрос защо гласът на Църквата трябва да бъде по-силен в днешните кризисни времена, патриарх Даниил акцентира върху личната промяна и вярата.

„С Божията помощ. Господ е жив и чрез вярата ни, преди всичко, и чрез живота според тази вяра настъпва промяна в самия човек. Бог се роди и стана човек, за да обнови човешката природа. Това не бива да го забравяме. Без да настъпи промяна в самите нас – какъв е светът без Христос, без Бога? Светът е свят на разделение, свят на омраза, на противопоставяне и противоборство. Това е светът без Бога. Господ дойде, за да го промени, но за да се случи тази промяна, тя трябва най-напред да настъпи в нас самите. Нека Бог ни помага. По молитвите на свети Стефан да се стремим да придобиваме тази радост, за която Господ казва, че Царството Божие не е ястие и питие, а радост в Светия Дух. Честит и благословен празник!“, обясни българският патриарх и софийски митрополит.

Още: Отец Никанор за драмите в църквата: Девети месец сме в развод и не може да се разведем

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Истанбул Българска православна църква Рождество Христово патриарх Даниил
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес