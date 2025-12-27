Любопитно:

Жалко! Мони Николов и Локомотив загубиха финала за Суперкупата на Русия

27 декември 2025, 10:11 часа 344 прочитания 0 коментара
Жалко! Мони Николов и Локомотив загубиха финала за Суперкупата на Русия

Симеон Николов, който спечели сребърен медал с националния отбор на България на Световното първенство по волейбол във Филипините, не успя да триумфира във финала за Суперкупата на Русия. Младият разпределител, заедно с неговия отбор Локомотив Новосибирск, допусна поражение от Зенит Казан с 1:3 (19:25, 17:25, 25:23, 21:25). Възпитаниците на Пламен Константинов играха много добре, бяха вдъхновени, като почти стигнаха до обрат, но за жалост загубиха.

Мони Николов беше най-висока индивидуална оценка

Симеон Николов изигра поредния си силен мач, този път пред почти цялото си семейство. 18-годишният разпределител попадна в топ 10 на най-добрите в света наскоро, а след това доказа защо трябва да бъде там с добро представяне. Той реализира 4 точки (2 блока, 1 ас и 33% ефективност в атака) и получи най-високата оценка в двубоя 6.7. Но за жалост Зенит Казан защити титлата си, като това е трета поредна Суперкупа на страната и общо 11-та такава в историята на клуба.

Още: За Мони Николов има слухове, но за друг българин е ясно: Родна легенда продължава работа в Русия

Симеон Николов

Локомотив Новосибирск е на 3-то място в първенството на Русия

Във волейболната Суперлига на Русия лидер е именно Зенит Казан с 37 точки от първите 14 мача. От тях лидерът е спечелил 13 и е загубил само веднъж. Отборът на Мони Николов Локомотив Новосибирск е на 3-то място. След изиграването на 14 мача възпитаниците на Пламен Николов са записали 11 победи и 3 загуби, което им носи 33 точки. Локомотив е на второ място по най-малко загубени геймове. Отборът на Мони Николов е с 13, колкото има и вторият в класирането Динамо Москва, а първи е Зенит Казан с 11.

Още: В Турция: Мони Николов предизвика огромен интерес - 10 клуба го искат в редиците си

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Симеон Николов Локомотив Новосибирск
Още от Волейбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес