Жалко! Мони Николов и Локомотив загубиха финала за Суперкупата на Русия

Симеон Николов, който спечели сребърен медал с националния отбор на България на Световното първенство по волейбол във Филипините, не успя да триумфира във финала за Суперкупата на Русия. Младият разпределител, заедно с неговия отбор Локомотив Новосибирск, допусна поражение от Зенит Казан с 1:3 (19:25, 17:25, 25:23, 21:25). Възпитаниците на Пламен Константинов играха много добре, бяха вдъхновени, като почти стигнаха до обрат, но за жалост загубиха.

Мони Николов беше най-висока индивидуална оценка

Симеон Николов изигра поредния си силен мач, този път пред почти цялото си семейство. 18-годишният разпределител попадна в топ 10 на най-добрите в света наскоро, а след това доказа защо трябва да бъде там с добро представяне. Той реализира 4 точки (2 блока, 1 ас и 33% ефективност в атака) и получи най-високата оценка в двубоя 6.7. Но за жалост Зенит Казан защити титлата си, като това е трета поредна Суперкупа на страната и общо 11-та такава в историята на клуба.

Локомотив Новосибирск е на 3-то място в първенството на Русия

Във волейболната Суперлига на Русия лидер е именно Зенит Казан с 37 точки от първите 14 мача. От тях лидерът е спечелил 13 и е загубил само веднъж. Отборът на Мони Николов Локомотив Новосибирск е на 3-то място. След изиграването на 14 мача възпитаниците на Пламен Николов са записали 11 победи и 3 загуби, което им носи 33 точки. Локомотив е на второ място по най-малко загубени геймове. Отборът на Мони Николов е с 13, колкото има и вторият в класирането Динамо Москва, а първи е Зенит Казан с 11.

