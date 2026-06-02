Зеленски след руската атака: Това беше брутален удар, Путин "отбеляза победа" над живота на обикновени деца (ВИДЕО)

"Днес стотици хора – в Киев, в Днипро и в други градове – се заеха с последствията от масирания руски удар: гасяха пожари, помагаха на ранените, изваждаха хора изпод развалините. Спасители от Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, полицаи, общински работници и екипи за спешна помощ – благодарен съм на всички, които помагат да се спасяват човешки животи след руските атаки". Това заяви в традиционното си видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски.

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"Това беше брутален удар – над 70 ракети, включително много балистични, и над 650 дрона през нощта. А през деня руснаците продължиха атаките си с близо 100 дрона. За съжаление, настоящото ниво на снабдяване на нашата противовъздушна отбрана не ни позволява да пресечем значителна част от ракетите. Имаше попадения. 130 души бяха ранени. Трагично, 22 души загинаха, включително две деца. Изказвам съболезнования на всички, които са загубили свои близки", каза още той. Само в Киев загиналите са вече седмина.

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"За пореден път Путин и неговата лудост „отбелязаха победа“ над живота на обикновени деца, жилищни сгради и клиника в Киев. „Шахедите“ бяха насочени към високи сгради в Днипро и, по някаква причина, също към автосалон с автомобили китайско производство в Киев. Ракета „Циркон“ порази седем сгради наведнъж. „Шахеди“ удариха и жилищни сгради в Харков, Запорожие и Полтавска област. Имаше удари в Черниговска, Сумска и Херсонска област. „Шахеди“ удариха и Хмелницки област. Нито един от тези дронове, нито един от всички видове руски ракети не може да бъде произведен без компоненти, внесени от други държави. Това означава, че при всеки такъв удар има – може би не винаги съзнателно, но все пак реално – съучастие на онези, които работят за Русия, които я снабдяват с пари, които ѝ помагат да заобикаля санкциите и да намери не само един-два, а хиляди компонента, без които руското военно производство просто би спряло", категоричен е Зеленски.

"Пет ракети „Калибър“ съдържат 145 такива компонента. Тридесет и три ракети „Искандер“ съдържат 1 122 компонента. 650 ударни дрона от различни типове съдържат повече от 17 000 компонента, без които не биха могли да бъдат произведени. Това са мащабни схеми, предназначени да заобикалят санкциите. И това е абсолютно реално съучастие в убийствата", заяви още украинският президент.

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