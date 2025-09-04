Зеленски: Тръмп обяви, че Унгария и Словакия трябва да спрат да купуват руски петрол (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски разкри, че по време на днешния разговор Доналд Тръмп открито е обвинил Унгария и Словакия, че купуват руски петрол. „Унгария и Словакия подпомагат военната машина на Русия, като купуват нейния петрол, и това трябва да спре“, казал Тръмп на Зеленски. Припомняме, че по-рано унгарският премиер Виктор Орбан и словашкият му колега Роберт Фицо се бяха оплакали на Тръмп от украинските удари по тръбопровода „Дружба“. С действията си двамата се позиционираха като твърди поддръжници на политиката на Путин и се противопоставят на европейските опити за помощ за Киев.

Zelensky revealed that during today’s call Trump said openly: “Hungary and Slovakia are helping Russia’s war machine by buying its oil, and this must stop.” Earlier, Orban and Fico had complained to Trump about Ukrainian strikes on the Druzhba pipeline. pic.twitter.com/85l64uL4AB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 4, 2025

Казаното от Зеленски бе потвърдено и от агенция Ройтерс. Според информацията, президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил пред европейските лидери в четвъртък, че Европа трябва да спре да купува руски петрол, който според него помага на Москва да финансира войната си срещу Украйна, съобщи служител на Белия дом. Тръмп се присъедини към покана на страните от „Коалицията на желаещите“, водена от френския президент Еманюел Макрон, които се срещнаха, за да обсъдят гаранции за сигурност за Киев в случай на мирно споразумение с Русия.

„Президентът Макрон и европейските лидери поканиха президента Тръмп на срещата си „Коалиция на желаещите“. Президентът Тръмп подчерта, че Европа трябва да спре да купува руски петрол, който финансира войната, тъй като Русия е получила 1,1 милиарда евро от продажби на гориво от ЕС за една година“, каза неназован американски служител. „Президентът също така подчерта, че европейските лидери трябва да окажат икономически натиск върху Китай за да спре финансирането на военните усилия на Русия“, каза служителят.

„Срещата на „Коалицията на желаещите“ беше посветена на гаранциите за сигурност за Украйна. Президентът Тръмп постави под въпрос сериозността на намеренията им, докато те продължават да подхранват руската икономика и война. Президентът ясно заяви, че това не е неговата война и че европейците също трябва да се включат“, каза още служителят.

ЕС иска да скъса с руската енергийна зависимост

Европейската комисия предложи законодателство за постепенно спиране на вноса на руски петрол и газ в ЕС до 1 януари 2028 г., тъй като Брюксел се стреми да прекъсне десетилетните си енергийни отношения с Русия след нахлуването ѝ в Украйна през 2022 г. Тръмп е разочарован от неспособността си да спре боевете в Украйна, след като първоначално прогнозира, че ще успее да сложи край на войната бързо, когато встъпи в длъжност в началото на тази година.

