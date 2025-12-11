Германия от година се опитва да конфискува изоставен руски танкер в морето със 100 000 т петрол

Германските митници не успяха да конфискуват изоставен танкер, принадлежащ на сенчестия руски флот, превозващ нелегално нефт въпреки наложените на Русия санкции. Танкерът е акостирал край бреговете на остров Рюген от януари насам, а на борда му има 100 000 тона петрол, което създава сериозен риск от екологична катастрофа.

Петролният танкер Eventin претърпя инцидент преди близо вече дванадесет месеца. Германският федерален финансов съд обаче постанови, че на митниците временно е забранено да конфискуват танкера и товара му, позовавайки се на "разумни съмнения относно законността на мерките за конфискация", пише Bild.

От правна гледна точка не е ясно дали действащото законодателство на ЕС, въпреки санкциите, позволява влизането и излизането на плавателния съд и товара му в случай на авария, ако ситуацията е извънредна, отбелязва изданието. Окончателно решение по този случай може да бъде взето само от по-висши съдилища.

От Световния фонд за дивата природа (WWF) изразиха загриженост, че танкерът е акостирал край Рюген толкова дълго време, което повишава риска от по-сериозен инцидент и замърсяване на цялото южно Балтийско море. Ръководителят на балтийския офис на WWF Фин Виберг призова петролът да бъде изпомпан от кораба, независимо от решението за конфискацията, за да се предотврати екологична катастрофа.

