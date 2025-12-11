Рюте: НАТО е следващата цел на Русия, твърде много хора не усещат колко е спешно

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте призова съюзниците да засилят усилията си в областта на отбраната, за да предотвратят война, водена от Русия, която би могла да бъде „от мащаба на войната, която са преживели нашите баби и дядовци“. В своя реч в Берлин бившият нидерландски премиер върна лентата назад към Втората световна война и заяви, че твърде много партньори на отбранителния алианс не усещат спешността на руската заплаха в Европа.

Вместо това те трябва бързо да увеличат разходите за отбрана и оръжейно производство, за да предотвратят нова мащабна война на Стария континент, смята той.

"Твърде много хора не усещат спешността"

"Ние сме следващата цел на Русия. Страхувам се, че твърде много хора самодоволстват тихо. Твърде много хора не усещат спешността. И твърде много хора вярват, че времето е на наша страна. Не е така. Време е за действие“, заяви Рюте, цитиран от Reuters.

Снимка: Getty Images

"Конфликтът е на прага ни. Русия върна войната в Европа. И ние трябва да сме подготвени", добави той.

Прогноза: Русия може да атакува НАТО до 5 години

Русия може да е готова да използва военна сила срещу НАТО в рамките на пет години, прогнозира още Марк Рюте.

NATO Secretary General: “We are Russia’s next target”



According to Mark Rutte, Putin is once again trying to build an empire — and without China’s support, Russia would no longer be able to wage this war.



The NATO chief called China the Kremlin’s “lifeline.”



Rutte added that… pic.twitter.com/mWGB7Y0mhx — NEXTA (@nexta_tv) December 11, 2025

Западни разузнавателни служби също правят подобни оценки, като някои дори цитират 2027 или 2028 г. Европейският съюз прие документ за подготовка за евентуално руско нападение до 2030 г.: ЕС с официален план: Имаме 5 години да се подготвим за война с Русия.