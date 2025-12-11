Украинските дронове затвориха 5 цеха на руски химически завод (ВИДЕО)

Пет цеха на завод "Акрон" спряха работа след украинската атака с дронове във Велики Новгород от тази нощ, съобщава руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA на база данни от свои източници в руското министерство на извънредните ситуации. Потвърдено от тези източници затварянето е заради пожар, последвал удари с дронове - Още: Под обстрел с дронове: Първата и настоящата столица на Русия, цел са химически заводи и когенерации (ВИДЕО)*

При ударите е ранен един човек, уточнява губернаторът на Новгородска област Александър Дронов в канала си в Телеграм.

"Акрон" е производител на минерални торове и промишлени продукти, включително широка гама от азотни и сложни торове - т.е. в производството има и амониев нитрат, а той е основно вещество за направа на боеприпаси. "Акрон" включва и отделно структурно звено, което управлява парк от вагони за транспортиране на суровини до производствените мощности.

ASTRA смята и на база геолокализация на видеокадри от атака с дронове срещу друг завод на "Акрон" - "Дорогобуж", че той също е понесъл щети. И в този завод се произвежда амониев нитрат.

