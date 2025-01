Зеленски за териториалните амбиции на Тръмп: "Ако са за сметка на Русия, защо не?"

Още преди встъпването си в длъжност като президент на САЩ за втори мандат Доналд Тръмп се кани да присъедини Гренландия към Съединените щати, прояви амбиции също към Канада и Панамския канал. Украинският президент Володимир Зеленски коментира изявленията на републиканеца за разширяване на американската територия по време на среща с Международния медиен съвет в Давос на 21 януари. Той подходи предпазливо към изказванията на Тръмп, като отбеляза, че не са предприети конкретни геополитически стъпки.

Но също така каза, че не би имал нищо против, ако е спазено едно условие. „Що се отнася до разширяването на американската територия, това бяха общи изявления на президента Тръмп. Ако имаше някакви конкретни детайли, щях да ги разгледам. Ако той има идея да се разшири за сметка на Руската федерация, например, тогава защо не?“, попита реторично Зеленски, цитиран от The New Voice of Ukraine.

Тръмп иска увеличаване на богатството на САЩ

Снимка: president.gov.ua

На 20 януари, по време на речта си при встъпването в длъжност, Тръмп обяви плановете си да върне Панамския канал на САЩ и да преименува Мексиканския залив на Американски залив. Той също така намекна за „разширяване“ на територията на САЩ, вероятно визирайки по-ранните си амбиции по отношение на Гренландия и евентуално Канада.

„Съединените щати отново ще се възприемат като нация, която расте, увеличава богатството си, разширява територията си, строи градовете си, повишава очакванията си и носи знамето си към нови и красиви хоризонти“, заяви тогава Тръмп.

По-рано той не изключи възможността да се използва „военен или икономически натиск“ за завземане на Панамския канал и Гренландия.

Според The Washington Post идеите на Тръмп за Гренландия, Панамския канал и претенциите му за 51-ви щат в лицето на Канада вероятно са свързани със стратегията му за противодействие на Русия и Китай.

