2,3 милиарда лева все още са в българските джобове

92,52% от левовете, които са били в обращение в началото на 2025 г., вече са прибрани от населението, съобщиха от Българската народна банка. Към 8 май 2026 г. стойността на левовите банкноти и монети извън касите на БНБ възлиза на 2,3 млрд. лв.

"Към същата дата евробанкнотите и евромонетите в обращение възлизат на обща стойност над €8,4 млрд. и осигуряват нормалното функциониране на платежната система, както и обслужването на икономиката и населението", се казва още в съобщението.

Посочената стойност на еврото в обращение у нас отразява разликата между изтеглените и внесените в БНБ евробанкноти и евромонети.

"Към 8 май процесът по изтегляне от обращение на левови банкноти и монети и по пускане в обращение на евробанкноти и евромонети се осъществява в съответствие с действащата нормативна рамка и утвърдените оперативни планове", пишат от БНБ.

От 1 февруари 2026 г. еврото е единственото законно платежно средство в Република България, припомня народната банка. До края на юни левовете ще може да се обменят в търговските банки и клоновете на "Български пощи" без такса, а от втората половина на годината банките и пощите ще имат право да начисляват такси за тази услуга. В БНБ левове ще се обменят без такси безсрочно.

Двойното обозначаване на цените - в евро и лева, е в сила до 8 август 2026 г.

