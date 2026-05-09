Шефът на НСИ: Доходите растат по-бързо от цените

09 май 2026, 10:00 часа 642 прочитания 0 коментара
"Годишната инфлация за април надмина 7%. Това е рекордна стойност за последните няколко години, като по-високи нива сме измервали само през 2022 година", коментира председателят на Националния статистически институт (НСИ) доц. Атанас Атанасов пред NOVA. Той уточни, че текущият ръст от 7,1% се дължи основно на ситуацията в Близкия изток и поскъпването на транспорта.

Според данните на НСИ най-драстично е увеличението при горивата. "Дизелът поскъпна с близо 50%, бензинът също бележи сериозен ръст. За първи път имаме покачване при абсолютно всички стоки и услуги", посочи доц. Атанасов. Той отбеляза и неочаквано висок скок от 20% при ветеринарните услуги, както и 10% ръст в цените на ресторантите. Като единствена стабилна група той посочи облеклото и обувките, където цените се запазват.

Председателят на статистическия институт обясни инфлацията с две теории: повишените разходи за производство и по-високите доходи на населението, които стимулират търсенето. Въпреки поскъпването, доц. Атанасов подчерта, че средните доходи в България растат по-бързо от цените. "Над 12% е увеличението на доходите за последната година, което изпреварва инфлацията", заяви той.

По думите му българите все по-често избират луксозни почивки: "Над половината от хотелите, ползвани от наши сънародници у нас, са с 4 и 5 звезди. Пътувания до Египет и Тунис вече не са екзотика, а реалност за много хора".

Доц. Атанасов изнесе данни и за демографската ситуация в страната. "Тенденцията на висока смъртност продължава – за миналата година починалите са близо 100 хиляди души, докато родените са едва 50 хиляди", съобщи той.

Положителна новина се наблюдава при миграцията. За последните няколко години повече хора се заселват в България, отколкото я напускат. "Това са предимно хора, идващи от Турция, Украйна и завръщащи се българи от Германия. Това помага населението да не намалява толкова бързо, колкото през последните 20 години", обясни доц. Атанасов.

Ивелин Стоянов
