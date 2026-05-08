Еврото завършва седмицата със стабилност спрямо долара след резките завои

Курсът на еврото спрямо щатския долар запазва стабилни позиции, след като в рамките на дни първо падна под психологическата граница от 1,17 към американската валута на 5 май, а на 6 май отбеляза рязък скок до 1,1789, после пък се търгуваше на подобни нива, макар и малко по-ниски. Еврото като цяло бе на значително по-ниски стойности през последните седмици. Основен фактор за това равнище на котировките е заплахата за европейската икономика от петролната криза в Близкия изток - тя продължава да влияе върху курса на валутата. Сега се наблюдава по-голяма стабилност.

Котировките

Тази сутрин, 8 май, единната европейска валута се продава за 1,1743 долара - над нивото от затварянето на пазарите вчера (1,1736), показват данните на борсата във Франкфурт.

Европейската централна банка определи вчера, 7 май, референтен курс на еврото от 1,1770 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 8 април, когато беше на ниво 1,167 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 15 април - единната европейска валута бе със стойности от 1,1801 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 13 май 2025, когато беше 1,1098 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.