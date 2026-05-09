Църковен празник на 10 май: Този обичай носи щастие и здраве

Утре, 10 май, е празникът на Свети апостол Симон Зилот в православния календар. Изпълнението на един обичай на този ден носи здраве и щастие в живота. Ето какво още трябва и не трябва да се прави на този църковен празник - какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с него.

Църковен празник на 10 май

Свети Симон Зилот, известен още като Симон Кананит, е един от дванадесетте апостоли на Исус Христос. Симон е избран от Исус, заедно с другите апостоли, да Му служи и да проповядва Неговите учения. Симон често е наричан „ханаанец“, което може да произлиза от арамейската дума „Канан“ и да се отнася до неговия произход или политически убеждения. Някои източници смятат, че „ханаанец“ може да произлиза и от гръцка дума, означаваща „да ревнуваш“.

Подобно на другите апостоли, Симон Зилот пътувал с Исус и Неговите последователи, проповядвайки Евангелието и лекувайки болните. Според една легенда, след Разпятието на Христос, Симон Зилот работил като мисионер в Персия или Египет, където според легендата проповядвал и бил мъченически убит. Други версии на легендата разказват, че той загинал мъченически заедно с останалите апостоли.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 10 май

Ако кукувицата кука до залез слънце, това означава, че ще има топло време. Ако глухарчето затвори цветовете си преди обяд, това означава, че ще вали дъжд. Ако в деня на този църковен празник вали дъжд и духа вятър, това означава, че се задават дни с хубаво време.

Какво не бива да правите на 10 май? На този ден най-важната забрана е свързана с почвата - тя не бива да се докосва. Забранено е да се садят растения, да се копае, оре или плеви почвата - вярва се, че ако тази забрана се наруши, няма да има реколта. Парите не трябва да се крият – според народните вярвания те ще бъдат намерени и откраднати. Не е добра идея да държите портфейла си празен. В него трябва да има поне няколко монети.

Какво трябва да направите на 10 май? Според народните поверия, на този ден растенията придобиват лечебната си сила. Затова лечителите отивали в гората, за да събират билки. Те също ходели боси по земята, вярвайки, че това ще помогне в борбата с болестите. Според народните вярвания събирането на билки на 10 май и ходенето бос по поляна, носи здраве, щастие и просперитет.

