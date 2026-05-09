Руски войници стрелят един срещу друг заради храна (АУДИО)

Украинската армия е прехванала радиокомуникация в Курска област, от която става ясно, че руски войници са стреляли един срещу друг, защото са се скарали кой да вземе припасите от склад за храна. Случилото се е станало факт в покрайнините на село Владимировка. Радиокомуникацията беше публикувана от 71-ва десантно-щурмова бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).
От прихванатите радиосъобщения се чува как руснаците се оплакват един на друг, с куп псувни и с твърдение, че техни "колеги" са им стреляли в краката, в колената. И закана, че стрелялите ще отнесат заслужено наказание, подобаващо на "военно време". Но друг от явно "пострадалата" част обяснява на свой колега, че другата руска част е "бригада" т.е. по-голяма е, и да не се правят глупости, понеже те обслужвали само "хохлите" (обидно за украинците име, използвано от руснаците) - Още: Путин се спасява с крайно оръжие – децата. Кремъл кътка студентите да влизат в армията (ОБЗОР - ВИДЕО)
Russian troops exchanged fire in Kursk region, according to a radio intercept by Ukraine’s 71st Air Assault Brigade. Soldiers from the 30th Regiment and 810th Marine Brigade used small arms while dividing up a food depot. #Russia pic.twitter.com/ffFm305877— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 8, 2026
Няма по-жалко нещо на света от режима на Путин
И на този фон, руският външен министър Сергей Лавров пръскаше слюнки, че нямало да има пощада за "възраждащите се чрез Украйна на Запад нацисти", ако провалят парада на победата на 9 май в Москва. И куп глупости как в Европа имало призиви един вид да се възроди Хитлер срещу Русия, да бъде тя нападната и да ѝ бъде нанесено "стратегическо поражение". Украинският президент Володимир Зеленски обаче нанесе такъв удар на "празника", какъвто и с ядрена ракета е немислим - НАУЧЕТЕ: Указ на Зеленски: Разрешавам провеждането на парад в Москва на 9 май
