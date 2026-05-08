Гълъб Донев с новини за бюджета: Ще е готов до месец

08 май 2026, 14:10 часа 476 прочитания 0 коментара
След клетвата в парламента и сдаването на властта в Министерски съвет. вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев прие поста си в Министерство на финансите от Георги Клисурски и веднага обяви, че между три седмици и един месец ще са нужни на правителството на Румен Радев, за да внесе проектобюджета за 2026 г., предаде БТА. Припомняме, че именно проектобюджет 2026 г. свали кабинетът "Желязков" в края на миналата година и се наложи страната да работи с така наречения удължителен закон, което поставя въпроса за финансите на държавата пред новата власт.

Бюджетният дефицит в държавата

Според него реалният бюджетен дефицит е по-голям от официално обявения, тъй като съществуват много скрити разходи.

„Всички скрити разходи, които не са фактурирани или са фактурирани и не са разплатени, трябва да бъдат показани, за да знае обществеността в България каква е реалната картина с дефицита на държавата“, каза финансовият министър.

Сед основните приоритети на новото правителство ще бъдат контролът върху дефицита и разумното управление на публичните финанси, така че бюджетният дефицит да бъде поддържан в разумни граници.

 Той е на мнение, че не е проблем дали дефицитът ще бъде над 3 на сто от БВП, а когато огато липсват политики. ОЩЕ: Кабинетът "Радев" е факт, само "Прогресивна България" го подкрепи (ВИДЕО)

Министерство на финансите Гълъб Донев Бюджет 2026 кабинетът Радев
Деница Китанова Редактор
