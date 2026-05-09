Парад на моралното превъзходство на Украйна: Кремъл с жалък отговор на указа на Зеленски, руснаците вече с нетна загуба на земи на фронта (ОБЗОР - ВИДЕО)

Кремъл отговори на украинския президент Володимир Зеленски след указа му, който ще остане в историята заради демонстрацията на тотално морално и военно превъзходство над Русия - а именно "разрешението" на Киев да се проведе Парад на победата за 9 май в Москва. Така украинският лидер показа, че силите на страната му ще оставят на мира руската столица и няма да я атакуват - защото вече доказаха, че могат, - докато траят скромните празненства за т.нар. Ден на победата във Великата отечествена война, т.е. триумфа над нацистите във Втората световна война. Междувременно Украйна и Русия сключиха тридневно примирие, което ще важи на 9-11 май и ще включва размяна на по 1000 военнопленници.

„Горко на всеки, който се опита да се подиграе с Деня на победата. Това е техен проблем. Ние не се нуждаем от ничии разрешения", отвърна говорителят на диктатора Владимир Путин - Дмитрий Песков, макар в последните дни на Русия да ѝ се наложи да сваля постоянно дронове над Москва, да живее в страх преди пропагандния си парад, с който всяка година опитва да валидира "спецоперацията" си срещу Украйна, и да засили мерките за сигурност до невиждани нива.

Peskov has already weighed in on Zelensky's decree allowing the Moscow parade, with the line "We don't need anyone's permission." https://t.co/OaRulrygE3 — WarTranslated (@wartranslated) May 8, 2026

Градацията на напрежението: "нацисти", заплахи и дипломация

Още преди примирието, обявено от американския президент Доналд Тръмп снощи, имаше градация на напрежението в навечерието на днешния парад от 10 ч. Руският министър на външните работи Сергей Лавров заяви в духа на кремълската пропаганда, че мнозина в Европа призовавали да се повтори опитът на Хитлер и подготвяли поредната атака срещу Русия. Той посочи, че открито обявената цел била да се нанесе стратегическо поражение на Москва. Кой обаче е в ролята на нацистите от февруари 2022 г., преценете сами.

Russian Minister of Foreign Affairs Sergey Lavrov claimed many in Europe are calling to repeat the experience of Hitler and preparing another attack on Russia. He said the openly declared goal is to inflict a strategic defeat on Moscow. #Russia pic.twitter.com/tti87gzmHN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 8, 2026

Лавров обеща, че ако "нацистите" прекъснат парада, няма да им бъде проявена никаква милост. „Те се опитват да съсипят свещен празник!“, заяви възмутено ръководителят на руското външно министерство за западните врагове на Москва, след като страната му не е спирала да убива украинци на Коледа и на Великден.

⚡️Lavrov promised that if the Nazis disrupt the parade, they will receive no mercy!



“They are trying to ruin a sacred holiday!” the head of the Russian Foreign Ministry says indignantly about Russia’s Western enemies. https://t.co/0VPECv0BSB pic.twitter.com/Ibmg9THjwN — NEXTA (@nexta_tv) May 8, 2026

Тук е моментът да отбележим, че руски военни са влезли в престрелка в Курска област - според прехванат разговор по радиото от страна на 71-ва въздушнодесантна бригада на Украйна. Става ясно, че войници от 30-и полк и 810-а морска бригада на Русия са използвали леко стрелково оръжие, докато разпределяли запаси от храна - явно дотам е стигнало положението във "втората най-силна" армия в света, която според Лавров се бори срещу "нацистите".

Russian troops exchanged fire in Kursk region, according to a radio intercept by Ukraine’s 71st Air Assault Brigade. Soldiers from the 30th Regiment and 810th Marine Brigade used small arms while dividing up a food depot. #Russia pic.twitter.com/ffFm305877 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 8, 2026

Резиденцията на Путин във Валдай пък беше замъглена в Yandex Maps малко преди 9 май. Досега Yandex замъгляваше само обекти на военните и от отбранителната промишленост. Радио "Свобода" съобщи, че имотът е обграден от няколко години насам с над 25 системи за противовъздушна отбрана - символ за страх.

Putin’s Valdai residence was blurred on Yandex Maps shortly before May 9. Yandex previously blurred only military and defense industry sites, while Radio Liberty said the estate has been surrounded over several years by more than 25 air defense systems. #Russia pic.twitter.com/YgGoE4JSDG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 8, 2026

Що се отнася до самия диктатор, вчера той също направи публични изявления, като заяви, че не е канил никого на 9 май, но всички чуждестранни лидери били "добре дошли". Освен това издирваният от Международния наказателен съд лидер акцентира върху хаоса по руските летища на 8 май след спрени полети заради украински атаки с дронове. Путин определи украинския удар по авиационния център в Ростов като "терористична атака" и заяви, че тя е могла да застраши гражданската авиация. Отбеляза, че авиационните диспечери са действали професионално, а вицепремиерът Виталий Савельев обеща възстановяване на въздушния трафик в южната част на страната в рамките на 2–3 дни: Путин: Никого не съм канил за честванията на 9 май, но всички са добре дошли.

Bunker man speaking. Putin called Ukraine’s strike on the Rostov aviation center a terrorist attack and said it could have endangered civilian aviation. He said air traffic controllers acted professionally, while Deputy PM Savelyev promised southern air traffic recovery within… pic.twitter.com/1q0R85xLRk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 8, 2026

Припомняме, че 13 руски летища в южната част на страната спряха работа след украински удар по навигационна служба в Ростов. Бяха засегнати поне 14 000 пътници.

Meanwhile in southern Russia, at least 14,000 passengers await flights after airports shut down due to Ukrainian strikes on an air navigation building. The transport minister ordered trains and buses to help stranded passengers, with southern airports suspended until May 12. https://t.co/2MAU77W0tE pic.twitter.com/faWGMDGWVy — WarTranslated (@wartranslated) May 8, 2026

В Ростов на Дон беше поразен и логистичният център на компанията ЕТМ (АД „ТД Електротехмонтаж“) в Ростов на Дон преустанови работата си поради "извънредна ситуация". Според съобщения от 8 май 2026 г. складът е бил повреден в резултат на атака с безпилотен летателен апарат. Няколко малки сгради от комплекса също са с щети. Логистичният център специализира в електротехническа продукция.

A Ukrainian strike destroyed the ETM electrical goods site in Rostov-on-Don, Radio Liberty (credit @kromark) says after reviewing May 8 satellite imagery. Several nearby small buildings used by auto services were also damaged, while ETM announced a suspension of operations.… https://t.co/8RSwBKVjgA pic.twitter.com/IFUvPZAzC5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 8, 2026

Китай - един от най-важните съюзници - няма да изпрати официална делегация на парада на 9 май в Москва. Говорителят на китайското външно министерство Лин Дзян каза, че на събитието ще присъстват само служители от китайското посолство в Русия. Друг партньор на Путин - Александър Лукашенко - вече е в руската столица, а единственият лидер от ЕС там ще е словашкият премиер Роберт Фицо, който обаче единствено ще разговаря с Владимир Путин и ще пропусне парада.

Фицо пристигна в Москва, положи венец и заяви пред руските медии, че според него войната между Русия и Украйна наближава края си. Той каза, че иска да разговаря с Путин, да му зададе въпроси и да му предаде няколко послания от европейски политици - на фона на съобщенията, че ЕС може да преговаря с руския диктатор: Фицо отива в Москва, за да предаде съобщение от Зеленски на Путин.

Slovak Prime Minister Robert Fico arrived in Moscow, laid a wreath and told Russian media he believes the war between Russia and Ukraine is nearing an end. He said he wants to speak with Putin, ask questions and pass several messages from European politicians. #Slovakia pic.twitter.com/KrONkraUhW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 8, 2026

Що се отнася до дипломацията, Зеленски заяви, че секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров е докладвал за ползотворни срещи в САЩ. Киев координира графика на необходимите визити и очаква представители на американския президент Доналд Тръмр в украинската столица към края на пролетта или началото на лятото с цел засилване на дипломатическите усилия.

❗️Zelensky visited the front on the Oleksandrivka axis, accompanied by Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi and Deputy Head of the President’s Office Pavlo Palisa. #Ukraine pic.twitter.com/ACXx0sgwfb — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 8, 2026

В същото време държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Съединените щати може да се оттеглят от тристранните мирни преговори за Украйна, ако продължава да няма напредък. Според него САЩ „се опитаха да играят ролята на посредник“ в преговорния процес, но това така и не довело до конкретни резултати. Рубио подчерта, че Америка е готова да продължи да играе „тази роля“, но само ако тя се окаже продуктивна. „Не искаме да губим времето си и да влагаме енергията си в усилия, които не водят до напредък“, заяви държавният секретар.

Съветникът на руския диктатор Юрий Ушаков - висш служител в Кремъл, който редовно коментира в официално качество хода на преговорите, свързани с Украйна, заяви на 7 май, че поредният кръг от тристранните преговори между САЩ, Украйна и Русия понастоящем няма смисъл, тъй като Украйна трябва да предприеме „една сериозна стъпка“ – да се оттегли от все още неокупираната от руснаците Донецка област, преди Москва да се съгласи да прекрати военните действия и да продължи мирните преговори. Тези думи отразяват отказа на Кремъл да отстъпи от максималистичните си искания.

Европа помага на САЩ срещу Иран, за да осигури ракети "Томахоук" за Украйна?

Дълготраен мир ли иска наистина Русия? Главнокомандващият украинската армия ген. Олександър Сирски заяви, че държавата агресор планира да произведе 7,3 милиона FPV дрона и 7,8 милиона бойни глави за безпилотни летателни апарати през 2026 г., като същевременно спешно разгръща 4 полка, 24 батальона и 162 батареи, за да противодейства на украинските ударни дронове и да укрепи противовъздушната отбрана около Москва и Краснодар.

В този ред на мисли, появи се любопитна спекулация за потенциална доставка на далекобойни американски ракети "Томахоук" за Украйна. Сделката е предложена от Европа - европейците да подкрепят американската операция срещу Иран в замяна на оръжието, твърди The National Interest. Според изданието така европейските държави може да се опитат да осигурят доставки на ракети „Томахоук“ с голям обсег за Киев в замяна на участието си в акция под ръководството на САЩ за отваряне на Ормузкия проток. Предложението включвало потенциално участие на Франция, Германия и Обединеното кралство в съвместна военноморска мисия заедно със САЩ срещу Иран. В замяна европейците биха могли да настояват Вашингтон да окаже по-силна военна подкрепа на Киев. Ракетите „Томахоук“ са сред оръжията с най-голям обсег в арсенала на САЩ.

Tomahawks for Ukraine? Europe floats a trade: support the U.S. operation against Iran in exchange for weapons



According to The National Interest, European countries may try to secure deliveries of long-range Tomahawk missiles for Ukraine in exchange for joining a U.S.-led… pic.twitter.com/GUdo6CXx7Y — NEXTA (@nexta_tv) May 8, 2026

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Скок в интензивността на сухопътните военни действия в Украйна отчита украинският генщаб точно преди примирието от 9-11 май. На 8 май е имало 245 бойни сблъсъка спрямо 208 на 7 май. Руснаците са хвърлили 87 управляеми авиационни бомби (КАБ), тоест с 205 по-малко спрямо предишното денонощие. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 1936 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 1190 надолу. Руската армия е използвала 8189 FPV дрона, което с около 920 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

37 руски пехотни атаки са били спрени в Покровското направление, пак най-горещата точка на фронта. В направлението от Торецк към Константиновка е имало 21 руски щурма, а откъм Часов Яр (Краматорското направление) е станала само една руска пехотна атака. 22 руски пехотни нападения е имало в района на Гуляйполе, Запорожка област. В Южнослобожанското направление - с основна точка Вовчанск в Харковска област - е имало 15 руски атаки, а в граничния район на украинската Сумска област и руския регион Курск - 10, сочи сводката.

През пролетта на 2026 г. руските сили се представят по-зле на бойното поле, отколкото през 2025 г., когато Кремъл настояваше за превземането на Донецка област, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Анализаторите припомнят, че Путин и други висши служители от Кремъл започнаха да засилват изискванията си към Украйна да предаде територии, които Русия не контролира – особено останалата част от неокупираната Донецка област – в началото на 2025 г., когато обстановката на бойното поле беше по-благоприятна за руските сили, отколкото през пролетта на 2026 г. Оттогава украинските сили увеличават икономическите, човешките и материалните разходи на руската война. Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) постоянно увеличават обхвата, обема и интензивността на своите кампании за удари с дълъг обсег срещу руската нефтена инфраструктура и военни активи, за да се възползват от неспособността на Кремъл да се защити срещу украинските удари. В началото на 2026 г. украинските сили значително засилиха кампанията си за удари със среден обсег срещу руската логистика, военното оборудване и личния състав, като по този начин намалиха способността на Русия да провежда настъпателни операции. Настъплението на руските сили в театъра на военните действия забави темпото си до средно 2,9 квадратни километра на ден през първите четири месеца на 2026 г., а през април 2026 г. руските сили претърпяха нетна загуба на територия.

Руските сили се сблъскват едновременно с нарастващ брой жертви, който наскоро надхвърли темповете на набиране на новобранци в Русия в края на 2025 г. и началото на 2026 г. ISW вече оцени, че Кремъл се опитва да създаде фалшиво усещане за политическа спешност сред своите партньори в преговорите, като се опитва да принуди Украйна да отстъпи неокупираната част от Донбас, която руските сили не успяха да превземат на бойното поле. Украинските сили могат и ще продължат да налагат по-високи разходи на руските сили, провеждащи настъпателни операции в Украйна, особено срещу „крепостния пояс“ в Донецк около градовете Славянск и Краматорск, като част от продължаващата офанзива „пролет-лято 2026“ на руснаците. Тя досега не е донесла оперативно значими успехи за тях.

ISW пише също, че вероятно руските сили вече не държат позиции в Купянск, след като месеци наред се бореха да подкрепят малка и изолирана група военнослужещи, проникнали в града.

В същото време институтът е подбрал геолокализирани кадри, показващи украински напредък в Славянск. Кадрите, публикувани на 7 май, показват как руски сили нанасят удари по украински позиции в северната част на Диброва, район Краматорск (южно от Лиман), както и в близост до магистрала Т-0513 Северск–Лиман, северозападно от Диброва. Това сочи, че украинските сили наскоро са напреднали в източната и северната част на Диброва.

Други геолокализирани кадри, публикувани на 7 май, показват украински сили, нанасящи удари по руска позиция в западната част на Диброва, район Бахмут (югоизточно от Славянск). Там е имало руска мисия по проникване. Руското министерство на отбраната и руски военни блогъри заявиха на 8 май, че части от 7-а отделна моторизирана стрелкова бригада са превзели Крива Лука (източно от Славянск).

ВСУ си връщат позиции и при Гуляйполе - кадри с географска локализация, публикувани на 7 май, сочат, че украинските сили наскоро са напреднали на северозапад от Солодко (северно от Гуляйполе). ISW преценява, че предишното руско присъствие на северозапад от Солодко вероятно е било резултат от прониквателни мисии, като се има предвид наблюдението върху украинските позиции в района.

Междувременно Украйна възнамерява да действа "огледално" на действията на руските сили извън Москва - в останалата част от руската територия, по време на примирието, тоест да отвърне със сила, ако има атаки. Това съобщи за "РБК-Украйна" добре информиран правителствен източник. „Ще действаме по същия начин. Ако те не стрелят, ние не стреляме. Ако те не изстрелват ракети, ние не изстрелваме“, обясни източникът.

Още: Зеленски: Русия дори не се преструва, че спазва примирие