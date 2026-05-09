Аплодисменти, смях и силни емоции за "Огледалце, огледалце" на премиерата в Театър ARTVENT

С много смях, силни емоции и продължителни аплодисменти премина премиерата на новата театрална комедия "Огледалце, огледалце" в Театър ARTVENT в петък вечерта. Първата среща на спектакъла от Леонор Конфино с публиката събра зрители, които реагираха както на комичните ситуации, така и на болезнено разпознаваемите теми за отношенията, егото и невъзможността хората да видят света, какъвто е.

На сцената зрителите гледаха Маргита Гошева, Иван Бърнев, Лилия Маравиля и Роберт Янакиев, под режисурата на Антон Угринов, в история, която преминава от интелигентен хумор към размисъл за това какво виждаме истински в себе си и в хората около нас.

Фотограф: Александър Богдан Томпсън

В центъра на спектакъла е Теофил - успешен писател. Или поне е бил. Напоследък обаче кариерата му е в застой, вдъхновението го е напуснало, а образът на сантиментален романист започва да му тежи.

В опит да излезе от творческата криза той решава да напише поетична приказка. В нея едно малко охлювче, изгубило своята черупка, тръгва да търси смисъла на живота. Изненадващо и за самия него, покрай всичко това Теофил отново намира своето вдъхновение, но изобщо не подозира какъв ефект ще има този разказ върху близките му. Като в огледало те започват да се разпознават в героите - морски таралежи, скариди, сирени и други морски създания, и да откриват скрити послания в метафорите.

Една вечер всички се събират, за да си разчистят сметките. И става истински катаклизъм. Един след друг членовете на семейството изливат всичко, което им тежи, оголват страховете си и казват всичко, което им е на сърце, пораждайки порой от комични и сюрреалистични недоразумения и разминавания.

"Огледалце, огледалце" на Леонор Конфино е съвременна комедия за човека на XXI век, живеещ в епоха на все по-голямо отчуждение, поставяща въпроса способни ли сме да видим света такъв, какъвто е, или го виждаме единствено през отражението на самите себе си.

Авторката на пиесата Леонор Конфино е сред най-разпознаваемите съвременни гласове в европейския театър, а текстовете ѝ са поставяни в различни държави и отличавани с номинации за престижните награди "Молиер".

Сценографията и костюмите са дело на Ванина Цандева, музиката – на Калин Николов, а преводът – на Снежина Русинова-Здравкова. Фотограф на снимките за плаката е Павел Червенков, а дизайнът е на Теодора Симова. Продуцент на спектакъла е БАЗА Х, а разпространението е на ARTVENT.

Следващи дати на спектакъла:

14 май – Варна, ФКЦ

17 май – Пловдив, Дом на културата "Борис Христов"

Всички предстоящи дати и билети за "Огледалце, огледалце" можете да намерите тук: https://ticket.bg/bilet/ogledaltse-ogledaltse.