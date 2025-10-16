Блокчейн компания погрешка емитира криптовалута за 300 трилиона долара

Техническа грешка в системите на базираната в Ню Йорк блокчейн компания Paxos за кратко доведе до емитирането на криптовалута на стойност 300 трилиона долара. Грешката е била открита бързо и коригирана, съобщиха от компанията, предаде БТА.

Инцидентът е касаел стейбълкойна PayPal USD,който е обвързан с щатския дола. Той бива емитиран от Paxos в партньорство с компания за онлайн разплащания и финансови услуги PayPal.

Paxos погрешно е емитирала излишък от PayPal USD, като част от вътрешен трансфер", съобщи компанията в "Х", добавяйки, че "грешката е незабавно идентифицирана, а излишъкът от криптовалутата е бил премахнат".

Сумата от 300 трилиона долара беше видима в Etherscan, платформа, която проследява трансакциите с дигитални валути. От Paxos успокоиха клиентите си, че не е имало кибератака и че потребителите не са изложени на риск.

Инцидентът повдига въпроси относно сигурността на пазара на дигитални валути. Сумата, която за кратко беше в обращение, надхвърли размера на световната икономическа продукция, която Международният валутен фонд (МВФ) тази година оценява на 117 трилиона долара.

