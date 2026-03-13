Какво се случва с тялото ви първите 7 дни след като сте спрели цигарите

Отказването от тютюнопушенето е едно от най-важните решения, които можете да вземете за здравето си. Цигарите съдържат хиляди вредни химикали, които засягат почти всеки орган в тялото. Когато спрете да пушите, тялото ви веднага започва да се възстановява. Само в рамките на една седмица настъпват няколко положителни промени, които подобряват здравето, енергийните нива и цялостното ви благополучие. Въпреки че първата седмица може да бъде трудна, ползите, които започват да се появяват през това време, са забележителни. Според Световната здравна организация употребата на тютюн отнема над 7 милиона живота годишно , включително около 1,6 милиона непушачи, които умират от излагане на пасивно пушене.

Контрабандата на цигари е намаляла с 5,8%

Ден 1: Подобряване на сърцето и кръвното налягане

„Само 20 минути след последната ви цигара, сърдечната честота и кръвното ви налягане започват да спадат до нормалните нива. До края на първите 24 часа нивото на въглероден оксид в кръвта ви значително намалява. Въглеродният оксид е токсичен газ от цигарения дим, който намалява количеството кислород, което кръвта ви може да пренася. Когато напусне тялото ви, нивата на кислород се повишават, което позволява на сърцето и мускулите ви да функционират по-ефективно“, казва д-р Манодж Кумар Гоел, главен директор и ръководител на отделение „Пулмология и медицина на съня“ във Fortis Gurgaon.

Още: Възстановява ли се белият дроб след като спрем цигарите?

Ден 2: Сетивата започват да се възстановяват

Според д-р Гоел, до втория ден без цигари, нервните окончания, които са били увредени от тютюнопушенето, започват да се възстановяват. Това означава, че обонянието и вкусът ви започват да се подобряват. Много хора забелязват, че храната има по-добър вкус и миризмите стават по-силни. В същото време може да започне и абстиненция от никотин , която може да причини симптоми като раздразнителност, главоболие, тревожност и силно желание за цигари.

Ден 3: Дишането става по-лесно

„Около третия ден никотинът се елиминира предимно от тялото ви. Въпреки че апетитът може да достигне пик на този етап, белите ви дробове вече започват да се възстановяват. Бронхите в белите ви дробове започват да се отпускат, което прави дишането малко по-лесно“, каза д-р Гоел, добавяйки, че нивата ви на енергия също могат да започнат да се повишават, докато тялото ви се адаптира към функциониране без никотин.

Още: Кардиохирург: Ако консумирате тези 4 неща, вече сте подписали смъртната си присъда

Ден 4-5: Подобряване на кръвообращението и кислорода

Според д-р Гоел, през средата на първата седмица кръвообращението продължава да се подобрява. Кръвоносните съдове се разширяват и позволяват на богатата на кислород кръв да се движи по-лесно през тялото. Много хора забелязват, че се чувстват по-малко задух при ходене или лека физическа активност. Тялото също така започва да изчиства слуз и други отпадъци от белите дробове, което може да доведе до кашлица като част от лечебния процес.

Още: За последиците от тютюнопушенето в юношеска възраст

Ден 6-7: Белодробната функция започва да се възстановява

До края на първата седмица малките структури, подобни на власинки, в белите дробове, наречени реснички, започват да се възстановяват. Тези структури помагат за отстраняването на токсините, праха и слузта от дихателната система. Когато започнат да функционират правилно отново, белите дробове се предпазват по-добре от инфекции и раздразнения.