Най-лошият ден от 45 години насам е днес на 13 март 2026

Най-лошият ден от 45 години насам идва - почти всичко, което не би трябвало да се случва, ще се случи, не правете това и всичко ще бъде наред.

Според хороскопа , астролозите предупреждават, че петък, 13 март 2026 г., поради рядката комбинация от ретрограден Меркурий в Риби и скандалната дата, може да бъде един от най-хаотичните дни през последните 45 години . Оградете датата в календарите си, отменете важни срещи и си поемете дълбоко въздух.

Петък, 13 март 2026 г., не е просто още един ден, обвит в суеверия, а ден, който астролозите наричат ​​„перфектната буря на космическия хаос “, пише "Sensa"

А именно, на този ден ще има изключително рядък сблъсък на две явления, които мнозина преживяват с дискомфорт: скандалният Петък 13-ти и прословутият ретрограден Меркурий в знака на Риби .

Последният път, когато подобно съзвездие се е появило на небето, е бил през далечната 1981 г., което означава, че ни очаква астрологично събитие, каквото не сме преживявали от четири десетилетия и половина.

Експертите предупреждават, че това не е обикновен ден за лош късмет. Това е пикът на астрологичния хаос , който, според тях, може да повлияе на комуникацията, технологиите, пътуванията и най-вече на емоциите ни. Ако някога сте си мислили просто да спите през деня, това може да е то.

2026 година е специфична в много отношения. Тя е една от редките календарни години с цели три петъка на 13-ти , но тази през март се откроява като особено проблематична. Тя се случва в средата на ретроградния период на Меркурий, който продължава от 26 февруари до 20 март. Но това не е просто някакъв ретрограден Меркурий.

Планетата на комуникацията ще се движи назад през знака Риби, който според астрологичните тълкувания е една от най-предизвикателните позиции. Риби са знак на мечтите и интуицията, но също така и на илюзиите и емоционалното объркване.

Когато логичният Меркурий се окаже в тази водна, мечтателна среда, обичайните проблеми с технологиите и забавянията ескалират в нещо много по-дълбоко: емоционален и комуникационен срив.

„Това е най-хаотичното астрологично подравняване на 2026 г. “, каза астрологът Джоана Джоунс за British Mirror.

Ретроградният Меркурий в Риби повишава чувствителността десетократно . Стари чувства могат да изплуват на повърхността, неразрешените разговори да се завърнат, за да ви преследват, а интуицията може да бъде напълно нарушена. Добавете петък 13-ти, ден, който вече е изпълнен със суеверия, и ще имате перфектната буря.

За да стане още по-лошо, на небето се разиграва друга мощна планетарна игра. Сатурн, планетата на кармата, границите и трудните уроци, навлиза в огнения Овен, където ще се сблъска с Нептун, планетата на илюзиите и мечтите.

Тази съвпадна точка, която се случва приблизително на всеки 36-45 години, символизира болезнена конфронтация с реалността. Астрологът Бабс Чоуг я описва като „шамар в лицето, който ще отекне по целия свят“ – моментът, в който мехурчетата на илюзията се пукат пред лицето на суровата реалност.

Страхът от числото 13 е вековен

Въпреки че днес мнозина се присмиват на страха от петък 13-ти, безпокойството, свързано с тази дата, е дълбоко вкоренено в западната култура. Историите датират от скандинавската митология, където пакостливият бог Локи, като неканен 13-ти гост на пиршество във Валхала, причинява смъртта на любимия бог Балдер, носейки скръб на света.

В християнската традиция на Тайната вечеря е имало 13 души, а Юда, предателят, се смята за тринадесетия участник. Самият петък носи стигмата на деня, в който Христос е бил разпнат, а според преданието това е и денят, в който Каин е убил Авел.

Страхът получава историческо потвърждение в петък, 13 октомври 1307 г., когато френският крал Филип IV нарежда масов арест и преследване на рицарите тамплиери.

През вековете сградите започнали да „прескачат“ 13-ия етаж, хотелите избягват стая номер 13, а хората отлагат пътувания и важни решения. Въпреки че статистиката не показва увеличение на инцидентите на този ден, колективното очакване на неприятности го прави психологически изтощителен.

Как да преживееш ден на хаос?

Астролозите съветват да се избягва вземането на големи решения на 13 март 2026 г.

Това не е денят за подписване на договори , закупуване на скъпи технологии, стартиране на нов бизнес или водене на сериозни разговори за връзки.

Съобщенията ще бъдат погрешно интерпретирани и емоционалните реакции могат лесно да ескалират.

Възможни са повреди на устройствата, забавяне на трафика и загуба на данни , така че е изключително важно да се правят резервни копия на всички важни документи и файлове.

Планирайте повече време за пътуване и проверявайте всяко съобщение два пъти, преди да го изпратите.

И най-важното нещо, казват експертите, е да останете спокойни и здраво стъпили на земята . Медитацията, престоят сред природата или воденето на дневник могат да помогнат за канализиране на засилените емоции.

Вместо да се борите с чувството на тревожност, признайте го и си позволете да го почувствате. Този ден, колкото и хаотичен да е, може да бъде възможност за дълбок самоанализ. Интуицията ви ще бъде по-остра от всякога и може да разкрие истини, които отдавна сте избягвали.