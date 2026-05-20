Депутатите на Радев подкрепиха механизма за стабилност на еврозоната. Колко ще ни струва?

Народното събрание ратифицира на две четения в едно заседание Договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност (ЕСМ), с което България прави следваща ключова стъпка след присъединяването си към еврозоната. Решението беше подкрепено от 189 депутати от "Прогресивна България", ГЕРБ, "ДПС-Ново начало", "Демократична България" и "Продължаваме промяната". "Против" гласуваха единствено народните представители от проруската партия "Възраждане".

Европейският механизъм за стабилност е финансов инструмент на еврозоната, създаден през 2012 г., който предоставя заеми и подкрепа на държави членки при риск от тежки финансови затруднения. Средствата се отпускат срещу ангажимент за реформи и фискална дисциплина.

Колко ще ни струва?

След окончателното присъединяване България ще внесе първоначално около 603 млн. евро в рамките на пет години, като плащанията ще бъдат разсрочени на равни годишни вноски. Заради по-ниския БВП на глава от населението страната ни ще се възползва от 12-годишен преходен период с намалени вноски.

В дългосрочен план общият български капиталов дял в механизма ще достигне близо 8,7 млрд. евро, а реално внесеният капитал - около 992 млн. евро.

Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че решенията за подпомагане на държави се вземат с единодушие между страните членки, което означава, че без съгласието на България няма да може да бъде одобрявана помощ.

Според нея участието в механизма ще осигури допълнителна финансова сигурност за страната при евентуални икономически сътресения.

Дебатът

Най-остра съпротива срещу ратификацията дойде от "Възраждане". Цончо Ганев обяви, че България ще плаща "чужди дългове" и предупреди, че страната ще даде милиарди левове за спасяването на други държави от еврозоната.

Лидерът на партията Костадин Костадинов заяви, че с подобни решения се ликвидира българската финансова независимост.

"Ние сме в клуба на богатите като сервитьори и ще плащаме чужди дългове", каза той от парламентарната трибуна.

От управляващото мнозинство и подкрепящите партии защитиха механизма като своеобразна "финансова застраховка" за България.

Председателят на временната бюджетна комисия Константин Проданов от "Прогресивна България" подчерта, че ЕСМ не е фонд за спасяване на фалирали държави, а инструмент за предотвратяване на финансови кризи. "Това, което плащаме, не е просто цена на застраховката. България получава участие в уставния капитал на механизма в размер на около 8,6 млрд. евро", обясни той.

Мартин Димитров от "Демократична България" призова депутатите да подкрепят "гаранция за България", която да осигури защита при евентуални тежки икономически времена.

Владислав Горанов от ГЕРБ определи ратификацията като финален етап от интеграцията на България в еврозоната. "Това е гаранция, че никога повече няма да сме в ситуацията от 90-те години", заяви бившият финансов министър. По думите му вноската в механизма не представлява разход, а инвестиция, тъй като капиталът остава собственост на държавите членки.