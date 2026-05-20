20 май 2026, 14:35 часа 1682 прочитания 1 коментар
Снимка: Профил на Алексансър Вучич във Фейсбук
Да не види нещо от Путин: Вучич отива при Си, но ето как загрява за срещата (СНИМКА)

Сръбският президент Александър Вучич ще бъде на официално посещение в Китайската народна република от 24 до 28 май 2026 г., съобщи Радио и телевизия на Сърбия, позовавайки се на Службата за връзки с медиите на президента на републиката. Китайското министерство на външните работи също публикува изявление относно посещението на сръбския президент, в което се посочва още, че Александър Вучич ще посети Китай по покана на Си Дзинпин.

Прави впечатление, че визитата идва непосредствено след срещата между руския диктатор Владимир Путин и Си Дзинпин.

Как Вучич загрява за срещата?

Дни преди посещението сръбският президент прие посланика на Китайската народна република Ли Минг и подчерта, че очаква с нетърпение нова среща с президента Си Дзинпин и че подкрепата и приятелството, които той е показал към страната му, остават трайно доказателство за силните връзки между Сърбия и Китай.

Вучич заяви, че се правят последните приготовления за предстоящото му посещение в Китайската народна република и че това без съмнение ще бъде най-значимото посещение в политическата му кариера. ОЩЕ: Спешното пътуване на Путин в Китай: Опит да продаде едно и също нещо на Си и на Тръмп

„Подчертах специално, че е от изключителна важност за Сърбия да изгради силни партньорства с приятелски държави, които зачитат нашата независимост, развитие и правото ни на собствен път във времена на дълбоки глобални промени, когато светът е изправен пред икономически натиск, предизвикателства пред сигурността и нарастваща несигурност“, написа Вучич в Instagram акаунта си buducnostsrbijeav. ОЩЕ: Многополюсен свят и важен за Москва газопровод: Какви цели преследва Путин в Китай? (ВИДЕО)

Владимир Путин Сърбия Китай Александър Вучич
Деница Китанова
