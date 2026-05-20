Пренасял почти 200 пистолета: Хванаха контрабандист на ГКПП “Лесово“ (ВИДЕО)

20 май 2026, 14:25 часа
Снимка: Агенция "Митници"
Окръжна прокуратура-Ямбол задържа за срок до 72 часа турския гражданин Й.Г. Той е обвинен за това, че контрабандно е пренесъл през границата на страната 198 огнестрелни пистолета и 120 пълнителя за патрони. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет. Престъплението е осъществено на 18.05.2026 година на митническия пункт в Лесово, обл. Ямбол. То е квалифицирано по чл.242, ал.1, б. “г“ от НК.

Установено е, че оръжията и пълнителите са били укрити в товарен автомобил, управляван от обвиняемия турски гражданин. Превозното средство пристига на входящото тресе на митническия пункт.

В зоната за митнически контрол водачът е представил документи, че превозва колети с бои и авточасти от Турция за Норвегия през България.

След оперативен анализ митническите служители извършват щателна проверка на превозното средство, при която откриват в товара недекларирани 7 кашона, укрити сред колетите с декларирани стоки.

Установено е, че кашоните съдържат 198 комплекта пистолети с празни пълнители, както и още 120 празни пълнителя за патрони.

Предстои Окръжна прокуратура-Ямбол да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение “задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.

Спасиана Кирилова Редактор
