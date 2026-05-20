"Гризачи" и "бивши политици": Мицкоски с намеци след шпионската афера в Скопие

След разследването на шпионската афера в кабинета на македонския президент Гордана Силяновска - Давкова, македонският премиер Християн Мицкоски заговори за гризачи и бивши политици, предаде македонската медия Скопје1.мк. Медията предава, че македонският премиер е коментирал с остри думи аферата, свързана със съмнения за шпионаж в кабинета на президента Гордана Силяновска-Давкова във Вила Водно, оценявайки, че става въпрос за „шпионски остатък от обществото“ и „структури от миналото“.

В отговор на въпрос на журналист дали има някакви познания по случая и дали може да сподели подробности, Мицкоски каза:

„Виждате ли, това е шпионска измет на обществото, структури от миналото. Които са били в кабинетите като гризачи на някои бивши политици. Президенти, министър-председатели и така нататък".

Накрая той добави, че вече не иска да коментира хората, които нарича „гризачи“. „Не бих коментирал тези гризачи, защото мисля, че трябва да забравим за тях“, каза Мицкоски.

Какво знае Мицкоски?

Македонският премиер твърди, че тези лица са се представяли за група служители и са изпращали анонимни писма до прокурорите.

„И се представят за група служители и изпращат анонимни писма до прокуратурите“, каза Мицкоски.

В изявлението си той директно спомена ръководителя на Прокуратурата за борба с организираната престъпност и корупцията Ислам Абази. „Разбира се, Ислам Абази е там, за да изтича веднага и да създаде паника сред обществеността, че нещо се случва", каза Мицкоски.