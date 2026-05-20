Марк Рюте: Русия е основната заплаха за НАТО

Русия остава най-голямата заплаха за евро-атлантическата сигурност. Това каза генералният секретар на НАТО Марк Рюте на пресконференция преди утрешното заседание на външните министри от пакта в Швеция. "От 2022 г. виждаме, че Русия взаимодейства с Китай, Иран и Северна Корея, Пекин участва в заобикалянето на санкциите срещу Москва и при доставката на стоки с двойно предназначение за нея", посочи той.

Генералният секретар на НАТО изрази разбиране за нуждата на Вашингтон да пренасочи сили към Азия и за необходимостта от преразпределяне на тежестта и отговорностите в НАТО.

Според Рюте САЩ остават обвързани с пакта, но добави, че при посещението си в Белгия дом през април е усетил разочарование от това, че някои европейски съюзници са отказали на Вашингтон логистична подкрепа за действията срещу Иран. По неговите думи много европейски страни от НАТО са дали подкрепа и посочи сред тях Румъния, България и Хърватия.

Рюте коментира, че предстоящото изтегляне на част от военните сили на САЩ от Европа е "здравословно" и ще бъде постепенно и структурирано. "Ние в Европа сме достатъчно богати, за да можем да поемем по-голяма отговорност за собствената си отбрана", допълни той. И посочи, че вероятно президентът на САЩ Доналд Тръмп е постигнал най-големия си външнополитически успех за миналата година на срещата в Хага, когато съюзниците се споразумяха до 2035 г. да повишат разходите за отбрана до 5% от БВП.

"ЕС трябва да реши каква роля иска да има в преговорите за мир в Украйна, а след това да определи преговарящ", заяви Рюте в отговор на въпрос и уточни, че това ще се разисква на европейско равнище. Попитан какво мисли за възможността Русия да използва ядрено оръжие срещу Украйна, той заяви, че руската страна знае какъв опустошителен отговор би последвал.

Той определи като "смехотворни" твърденията на Москва, че балтийските държави подпомагат украинските въздушни удари по цели в Русия.