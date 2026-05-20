20 май 2026, 14:42 часа 5673 прочитания 1 коментар
Си Дзинпин осъзна, че Русия губи в Украйна - време е и Тръмп да го прозре

По време на посещението на американския президент Доналд Тръмп в Пекин китайският лидер Си Дзинпин е заявил, че руският диктатор Владимир Путин един ден може да съжалява за нахлуването в Украйна - по информация на Financial Times, която бе отречена от китайското външно министерство и от самия Тръмп. Само че новите тенденции на бойното поле сочат недвусмислено - ако президентът на Китай има шанс да е изрекъл тези думи, то те са много правилни.

Путин очакваше силите му да превземат целия украински регион на Донбас през тази година, но това не се случва - руснаците са далеч от целта, а пролетно-лятната им офанзива вече се забави. Тази година именно Украйна, а не Русия, постигна териториални печалби, като същевременно нанесе огромни загуби на руските войски, възлизащи на между 30 000 и 40 000 убити и ранени на месец, посочва CNN в свой репортаж.

Путин и недостижимите цели

Самият Путин наскоро заяви, че войната може би „приближава края си“ – изненадващо изявление от лидер, който многократно е представял тази война като екзистенциална борба, изискваща безкрайни жертви, подчертава изданието.

Военните цели на диктатора по време на инвазията включваха пълното подчинение на Украйна, отслабването на НАТО като алианс и възстановяването на Русия като доминираща сила в Евразия. Тези цели стават все по-недостижими за Москва - бойното поле и изходът от войната сега са съсредоточени в Донбас, а руските войски нямат шанс да превземат Киев – първоначалната цел на Путин.

По този начин стопанинът на Кремъл не може да се похвали с никакви резултати във войната си срещу Украйна и изглежда, че ситуацията се влошава с всеки изминал месец.

Връщайки се към спекулациите около изявлението на Си Дзинпин - те са важни не само заради това, което президентът може да подскаже за Русия, но и заради плановете на Китай по отношение на Тайван.

Умният ход на Тръмп сега е да се укрепи НАТО и подкрепата му за Украйна, за да се покаже на Путин, че няма шанс да възвърне позициите си, а на Си Дзинпин – че действията срещу Тайван ще срещнат координиран отговор, смятат от CNN.

Възможността на Тръмп

Целта на Тръмп по отношение на Украйна е да сложи край на войната по дипломатичен път, но дипломацията е в задънена улица, защото Украйна не е склонна да отстъпи територии, а Русия не е склонна да подпише споразумение без да притежава земи, намиращи се все още под контрола на Киев.

В същото време дипломацията на Тръмп се основаваше на предположението, че Украйна, като по-слаба страна, трябва да направи отстъпки на преговорната маса - или да загуби войната на бойното поле.

Това предположение, което някога беше под въпрос, сега е невярно, подчертават журналистите от американската телевизия, добавяйки, че новите реалности на бойното поле предоставят и нови възможности за дипломатически успех.

Най-добрият шанс на Тръмп да сложи край на войната в момента не се крие в това да подценява слабостта на Украйна, както е правил досега, а в признаването на нарастващата уязвимост на Русия. Сега има лостове за натиск, с които да се принуди Украйна да се съгласи на споразумение при приемливи за нея условия, и Вашингтон трябва да се възползва от това, заключава медията.

Последният кръг от преговорите за прекратяване на войната в Украйна - с посредник САЩ - се състоя през февруари. Оттогава насам активността е оскъдна заради войната на Щатите срещу Иран.

