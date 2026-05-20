Путин си сърба попарата, че не обяви война: Застраховател и съд отказаха пари на ударено с дрон нефтохранилище, защото такава няма

„Не е обявено военно положение. Не са провеждани военни действия". Така руски съд уважи аргументите на застрахователна компания, която отказа да изплати обезщетение за щети, причинени от удар с дрон по нефтохранилище край град Анапа, в Краснодарския край на Руската федерация, през май 2024 г. 15-ият арбитражен апелативен съд в Ростов на Дон наложи отказа, тъй като Руската федерация - юридически - не се намира в състояние на война.

Застрахователната компания е класифицирала инцидента като терористична атака.

Още: Ракета с ураново ядро: Украйна е засякла повишена радиация след руски удар (СНИМКИ)

"Не е обявено състояние на война"

„В Руската федерация не е обявено състояние на война. Военни операции, както са дефинирани в Резолюцията на Пленума на Върховния съд на Руската федерация, не са провеждани в Краснодарския край. (...) Щетите, причинени например от пожар, са застрахователно събитие, но ако пожарът, от своя страна, е резултат от терористична атака, тогава се прилага съответното изключение“, се посочва в решението.

Дронове атакуваха нефтохранилища в село Юровка близо до Анапа в нощта на 9 май 2024 г. В един от складовете е възникнал теч на гориво, а в друг са се възпламенили три резервоара за мазут. Няма пострадали.

Имуществото е било застраховано от "ВСК", но компанията е отказала да изплати обезщетение, като е посочила, че щетите са резултат от „военни действия“, което не е покрито от полицата.

Режимът на руския диктатор Владимир Путин не признава по документи, че страната е във война срещу Украйна - напротив, извършва се "специална военна операция".

Приходите от петрол и газ всъщност се вливат в голямата си част във военната машина на диктатора за инвазията в съседната страна.

Още: Нов петролен разлив в Анапа, руски певици и блогърки плачат, че на Путин не му казвали за проблемите (ВИДЕО)

Пострадалата компания заведе съдебен иск. Арбитражният съд на Краснодарския край се произнесе в полза на "ВСК" и ѝ присъди около 135 милиона рубли. Това решение обаче беше отменено.

От 2022 г. насам почти всички застрахователни компании изключват от покритието си риска от щети, причинени от дронове и обстрел, но търсенето на застраховки срещу риска от терористични атаки рязко се увеличи на фона на редовните удари с дронове по инфраструктурата.