Безпрецедентно: Тръмп и семейството му имат доживотен имунитет да лъжат с данъците

Американският президент Доналд Тръмп успя да си спечели доживотен имунитет срещу данъчни ревизии. С други думи, американските данъчни няма да го проверяват дали е лъгал с данъците до края на живота му, като имунитетът покрива още неговите роднини и свързани с тях компании. Сделката е част от дело срещу IRS (Данъчната служба на САЩ) заради изтичането на данъчните декларации на Тръмп - публикува ги The New York Times. В замяна президентът-милиардер оттегля иска си срещу ИРС за 10 милиарда долара, предаде Reuters.

Споразумението гласи, че американските власти губят правото да предявяват подобни искове в бъдеще.

Като част от споразумението, американското финансово министерство създаде и фонд от 1,8 милиарда долара за обезщетение на жертвите на "политическо преследване" по време на администрацията на предшественика на Тръмп - Джо Байдън.

От страна на демократите моментално последва реакция. Сенатор Адам Шиф от Калифорния обвини администрацията на Тръмп в корупция и облагодетелстване с помощта на държавата. "Президентът, който укрива данъци, получава за себе си и цялото си семейство данъчни облекчения благодарение на Тод Бланш", каза Шиф в изявление в социалните медии. Нейтън Голдман, професор по счетоводство и данъчен експерт в Държавния университет на Северна Каролина, нарече хода "безпрецедентен". "Клаузата в споразумението, че Тръмп и семейството му вече няма да бъдат обект на одит нарушава настоящите данъчни политики и поставя Тръмп в ситуация, в която той може да плати това, което смята за правилната сума, без страх от съдебно преследване. Това прави него и семейството му привилегировани спрямо другите данъкоплатци в САЩ, които, ако лъжат с данъците си, биха могли да бъдат подложени на ревизия, глоби и потенциално да влязат в затвора", каза Голдман пред "Ал Джазира".

