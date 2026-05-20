Орбан вече не може да го спаси: Унгария на Мадяр вкарва руския патриарх в черния списък на ЕС

Петер Мадяр пое властта от Виктор Орбан в Унгария и веднага последва ясен знак, че страната променя политиката си относно санкциите срещу Русия на ниво Европейски съюз. Новото унгарско правителство е готово да позволи на ЕС да наложи наказателни мерки срещу главата на Руската православна църква патриарх Кирил и други лица, които бившият министър-председател е защитавал, потвърждава Euronews. Тази стъпка може да проправи пътя за включването на една от най-влиятелните религиозни фигури в Русия в черния списък на съюза.

Според официални представители вече се подготвя „мини“ пакет от санкции.

Още: Първи тест за Радев в ЕС: Избистря се 21-вият пакет от санкции срещу Русия

Досега Орбан защитаваше патриарх Кирил от санкции - и не само него

ЕС за първи път се опита да включи патриарх Кирил в черния списък през 2022 г., като го обвини, че подкрепя пълномащабната инвазия в Украйна на диктатора Владимир Путин и разпространява пропаганда. Само че Унгария, под ръководството на Орбан, блокира тази стъпка, наричайки я въпрос на религиозна свобода.

Брюксел сега се надява, че наследникът на Орбан - Петер Мадяр от партия "Тиса" - ще позволи това решение. Мадяр е решен да се дистанцира от скандалното използване на правото на вето от страна на предшественика си в ЕС.

Още: Руският удар по Закарпатието - отмъщение на Путин за смяната на Орбан в Унгария?

„Санкции, които биха подкопали икономическата стабилност на Унгария, са абсолютно неприемливи“, заяви пред Euronews Мартон Хайду - близък съюзник на Мадяр, който председателства Комисията по външни работи на унгарския парламент. „Но в случаите, в които предишното правителство използваше властта на унгарската държава за сключване на частни сделки - очаквам новото правителство да не блокира съвместните усилия на ЕС за увеличаване на натиска върху Русия с цел прекратяване на тази война".

Снимка: Петер Мадяр, Getty Images

Други руски граждани първоначално бяха включени в санкционния списък, но впоследствие бяха премахнати по настояване на Орбан, по-конкретно министърът на спорта Михаил Дегтярьов и олигархът Вячеслав Кантор. Сега те отново могат да бъдат включени в обсъждането. „Преразглеждането на имена не е необичайно“, добавя пред медията дипломатически източник от ЕС.

Именно във връзка със санкциите срещу Русия избухна предизборният скандал в Унгария, когато изтекоха записи с разговори между бившия външен министър Петер Сиярто и руския му колега Сергей Лавров, показващи как Будапеща е играела години наред ролята на "троянски кон" на Москва в Брюксел: Маските паднаха: Изтекъл запис разкрива как Унгария изпълнява поръчките на Русия в ЕС (ВИДЕО).

Санкциите се приемат с единодушие, а списъкът с предложените имена може да се променя с напредването на преговорите.

Словашкият министър-председател Роберт Фицо, който също е използвал правото си на вето, за да пощади някои руски граждани, не беше на поста си, когато ЕС се опита да включи патриарх Кирил в черния списък през 2022 г.

"Сенчестият флот" под лупа

Освен това предложението за санкции, което се подготвя и е ограничено по обхват, има за цел да удари няколко кораба от „сенчестия флот“, които Русия използва, за да заобикаля западните ограничения върху продажбите на петрол.

Още: Унгария на Мадяр използва силен дипломатически инструмент срещу Путинова Русия заради руска въздушна атака в Украйна (ВИДЕО)

„Сенчестият флот“ е обвиняван, че плава под фалшиви флагове и с нестандартна застраховка, че се занимава със саботаж и заплашва околната среда. През последните месеци няколко държави като Франция, Швеция и Полша извършиха проверки на подозрителни кораби, показвайки по-голяма решимост да се справят със заобикалянето на санкциите.

Снимка: Виктор Орбан, Getty Images

Топ дипломатът на ЕС Кая Калас призова да се действа по-бързо срещу „сенчестия флот“, без да се чака пълноценен пакет от санкции. „Приехме подход, при който работим по отношение на санкциите срещу „сенчестия флот“ на текуща основа, така че не подготвяме големи пакети, а веднага щом научим за корабите, ще ги включим в списъка“, заяви тя миналия месец. Това е новост в начина на работа на блока.

Още: Новата ера е факт: Унгария иска да въведе еврото до 2030 г.

Следващите стъпки

Посланиците трябва да проведат първо обсъждане на предложението в петък, 22 май, с цел то да бъде прието на Съвета на ЕС по външни работи на 15 юни.

Очаква се 21-вият пакет от икономически санкции срещу Русия да бъде представен през юни, като стремежът в Брюксел е към окончателно одобрение до 15 юли.

Възползвайки се от инерцията след ерата на Орбан, ЕС обмисля също така да промени периода на подновяване на санкциите от шест месеца на една година - нещо, срещу което бившият унгарски министър-председател се противопостави категорично, за да запази правото си на вето.

Още: Унгарски министър заговори за преразглеждане на руския проект за АЕЦ "Пакш"