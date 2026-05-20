Над 50 училища ще получат автоматични дефибрилатори

Над 50 автоматични дефибрилатора ще бъдат разпределени към училища в цялата страна в над 20 населени места. Това съобщи Лазар Радков, който е създател на инициативата "Капачки за бъдеще". "Направили сме организация с нашите доброволци из цялата страна – в София, Пловдив, Бургас, Варна, Шумен. Те се свързват с училищата, които са заявили дефибрилатори, трябва да проведат обучение съвместно с медицински лица – лекари, сестри, парамедици", разясни той в ефира на Нова нюз.

"Целта е до началото на юни тази бройка да стане над 100. А до края на годината и повече. Целим се да покрием средните училища в България", допълни още той.

Радков обясни, че автоматичните дефибрилатори са създадени да се ползват от немедицински лица. Работят абсолютно автономно, говорят на български език и казват какво да направиш – да поставиш електродите, на тях е нарисувано изключително ясно къде да се поставят.

"Не могат да навредят. Ако бъдат сложени на човек с нормално работещо сърце, дефибрилаторът просто няма как да се активира. Ако обаче самият дефибрилатор, който прави ЕКГ и засича сърдечната дейност, установи, че има ненормален ритъм, при който няма добри контракции, тогава казва, че има нужда от дефибрилация. Тя реално повишава в пъти шанса за оцеляване на човек в сърдечен арест. Сърдечен арест означава, че сърцето е спряло. А колкото по-рано се направи дефибрилацията, толкова по-висок става шансът за оцеляване", разказа още той. Той разказа още какви инструкции дава дефибрилаторът.

Радков допълни, че Столичната община е поставила дефибрилатори на над 40 места в града. И даде следната статистика - в Лондон през 2020 година е имало над 5000 места с дефибрилатори. "В почти всички средни училища в Германия има поне по един дефибрилатор. Някъде, където кампусите са по-големи, има и по два", разказа още Радков.

"А ако въпреки използването на дефибрилаторът, човекът почине, този, който го е използвал дефибрилатора, не носи съдебна отговорност. От началото на годината вече имаме законова рамка, която регламентира използването на дефибрилаторите", поясни още той.