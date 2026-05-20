Капят като круши: Още една руска рафинерия е извън строя

Рязанската петролна рафинерия (RNPZ) спря да работи след атака с украински далекобойни дронове, извършена на 15 май, съобщава Reuters, позовавайки се на два източника от руската петролна индустрия. Собственикът на рафинерията "Роснефт" обаче не отговори на официални въпроси какво е положението.
Рязанската рафинерия представлява почти 5% от общия обем на рафиниране на петрол в Русия. През 2024 година предприятието е преработило 13,1 милиона тона суров петрол и е произвела 2,2 милиона тона бензин, 3,4 милиона тона дизелово гориво и 4,3 милиона тона мазут.
В град Рязан след атаката бяха ударени две високи сгради, загинаха четирима души и 28 бяха ранени. Веднага след това в Рязан заваля петролен дъжд, а местните власти обявиха извънредно положение.
А украинските точни далекобойни удари по руски рафинерии не спират - тази сутрин в Кстово беше атакувана за втори път в рамките на 72 часа рафинерия на "Лукойл". По предварителни данни изглежда е поразена преработваща инсталация в рафинерията - ОЩЕ: Московската рафинерия излезе "в отпуск" след украинска атака, тази в Кстово понесе сериозен удар (ВИДЕО)
The General Staff confirmed the strike on the AVT-6 primary oil refining unit at the "Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez" refinery in Kstovo. This unit accounts for more than half of the refinery’s total primary processing capacity. pic.twitter.com/4VGnWazjQm— WarTranslated (@wartranslated) May 20, 2026
Ukrainian forces struck the Kstovo oil refinery in Russia’s Nizhny Novgorod Oblast with long-range drones leading to a fire at the facility, likely at the AVT-6 atmospheric crude distillation unit. #Russia pic.twitter.com/7DOjfPhqON— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 20, 2026
