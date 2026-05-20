Спорт:

Капят като круши: Още една руска рафинерия е извън строя

20 май 2026, 12:23 часа 1816 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСНС України
Капят като круши: Още една руска рафинерия е извън строя

Рязанската петролна рафинерия (RNPZ) спря да работи след атака с украински далекобойни дронове, извършена на 15 май, съобщава Reuters, позовавайки се на два източника от руската петролна индустрия. Собственикът на рафинерията "Роснефт" обаче не отговори на официални въпроси какво е положението.

Рязанската рафинерия представлява почти 5% от общия обем на рафиниране на петрол в Русия. През 2024 година предприятието е преработило 13,1 милиона тона суров петрол и е произвела 2,2 милиона тона бензин, 3,4 милиона тона дизелово гориво и 4,3 милиона тона мазут.

В град Рязан след атаката бяха ударени две високи сгради, загинаха четирима души и 28 бяха ранени. Веднага след това в Рязан заваля петролен дъжд, а местните власти обявиха извънредно положение.

А украинските точни далекобойни удари по руски рафинерии не спират - тази сутрин в Кстово беше атакувана за втори път в рамките на 72 часа рафинерия на "Лукойл". По предварителни данни изглежда е поразена преработваща инсталация в рафинерията - ОЩЕ: Московската рафинерия излезе "в отпуск" след украинска атака, тази в Кстово понесе сериозен удар (ВИДЕО)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

ЗАГЛАВНА СНИМКА: Архив

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
война Украйна Рязан атака с дронове Рязанска петролна рафинерия
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Компании
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес