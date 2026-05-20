Huawei с награди и специално присъствие на юбилейното 10-о издание на Маратон Каланджа 2026

Huawei ще бъде сред партньорите на юбилейното 10-о издание на Маратон Каланджа 2026, което ще се проведе на 23-и и 24-и май в Синеморец. Партньорството е естествено продължение на фокуса на технологичния гигант върху активния начин на живот и спорта, видим в развитието на носимите им устройства и по-специално сериите смартчасовници с над 100 тренировъчни режима през последните години. Като част от присъствието си на Маратон Каланджа 2026 Huawei ще подготви награди за участниците, а сред акцентите по време на събитието ще бъде и HUAWEI WATCH GT Runner 2 – модел, разработен специално за бегачи и спортове на открито.

Синеморец отново ще събере любители на бягането, колоезденето и природата

И тази година стартът и финалът ще бъдат разположени на плаж Велека в Синеморец – едно от най-живописните места по Южното Черноморие, където морето, реката и планината се срещат.

В рамките на два дни участниците ще преминат през едни от най-красивите маршрути в Природен парк „Странджа“. Съботната програма включва трасета за планинско бягане на 42 км, 21 км, 14 км и 3 км за деца, а неделята е посветена на планинското колоездене с дистанции от 42 км и 21 км.

През 2025 г. над 1700 души взеха участие в събитието, а регистрациите за юбилейнто издание вече са над 2200.

Huawei ще раздаде общо 14 награди по време на събитието

Като част от партньорството Huawei ще предостави общо 14 награди за участници в Маратон Каланджа 2026, сред които седем смартчасовника HUAWEI WATCH GT Runner 2 и седем броя безжични слушалки от отворен тип HUAWEI FreeClip 2. Наградите ще бъдат раздадени по време на две томболи в рамките на двата състезателни дни, и на победителите в един от многото стартове на различни дистанции.

HUAWEI WATCH GT Runner 2 пренася функциите от професионалното бягане в по-достъпен формат

Специалният акцент в партньорството е HUAWEI WATCH GT Runner 2 – новото поколение смартчасовник на Huawei. За създаването му компанията работи съвместно с маратонската легенда Елиуд Кипчоге и dsm-firmenich Running Team.

Смартчасовникът за професионално бягане е насочен както към активно състезаващи се бегачи, така и към любители, които търсят по-прецизно проследяване на тренировките и възстановяването си. Сред ключовите функции са анализ на мощността при бягане, изчисляване на лактатния праг и интелигентни тренировъчни насоки в реално време.

HUAWEI WATCH GT Runner 2 разполага с подобрена GPS система за по-точно проследяване при движение по сложни маршрути и горски терени – нещо особено важно за състезания като Маратон Каланджа. Часовникът предлага и специален маратонски режим с динамични препоръки за темпо и натоварване по време на бягане.

До две седмици батерия и над 100 тренировъчни режима

HUAWEI WATCH GT Runner 2 разполага с нова плетена AirDry каишка за по-добра циркулация на въздуха и комфорт по време на тренировки. Корпусът е изработен от лека титанова сплав, а теглото от едва 43,5 г го прави подходящ за продължително носене и дълги дистанции. Смартчасовникът поддържа над 100 спортни режима и различни функции за проследяване на здравни и фитнес показатели. Моделът е съвместим с Android и iOS устройства, а батерията му издържа до две седмици при стандартна употреба и до 32 часа в тренировъчен режим.

HUAWEI FreeClip 2 са out-of-ear слушалки, създадени за активни хора и спортове на открито. Те се закрепват стабилно и не запушват ушите, което позволява на потребителите да чуват околната среда по време на движение, което ги прави подходящи за бягане и колоездене.

По време на Маратон Каланджа 2026 посетителите ще могат да се запознаят и с други устройства от екосистемата на Huawei, насочени към спорта и активния начин на живот, като обявената в последните дни серия HUAWEI WATCH FIT 5.