"Радикализация на опозиционните гласове": ДБ предупреди хората на Радев за правилника

Парламентарната група на "Демократична България" заговори за радикализация на опозиционните гласове, заради ограничаването на опозицията с новия Правилника за организацията и дейността на 52-ото Народното събрание. Предупреждението отправи народният представител от "Демократична България" и бивш министър на правосъдието Атанас Славов по време на заседанието на Временната комисия за правилника. Той отбеляза, че не отправя заплаха, а това би било естествен процес.

Славов е на мнение, че има начин да се направи работещ парламент без да се орязва правото на дебат и парламентарен контрол. Той обърна внимание, че заедно с конститутивната и законодателната си функции, Народното събрание има и контролна функция и когато тя се засяга - има проблем. ОЩЕ: Законопроекти на килограм: Кутев обясни целта на новия правилник (ВИДЕО)

Временните комисии

Славов изрази мнение и относно идеята на мнозинството временни комисии да се предлагат с 48 депутатски подписа.

"Временните анкетни комисии са тези, които упражняват парламентарен контрол по ключочви въпроси за обществото. В последните пет години ние успяхме да се преборим за това временни комисии да се създават по инициатива на парламентарна група, преди беше по инициатива на една пета от народните представители", каза още Атанас Славов от "Демократична България". ОЩЕ: Какво прави Радев с опозицията? Милен Любенов за действията на властта (ВИДЕО)