Ефектът на еврото: Чуждите инвестиции растат

Нетният поток на преките чуждестранни инвестиции в страната за януари - ноември 2025 г., отчетен съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е положителен в размер на 2,9846 млрд. евро. Това съобщи днес Българската народна банка (БНБ). Така преките инвестиции у нас възлизат на 2,6 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП), като са повече с 304,4 млн. евро (11,4 процента) спрямо този за януари - ноември 2024 г. (положителен поток от 2,6802 млрд. евро, 2,6 процента от БВП).

Инвестиции за 410,5 млн. евро през ноември

Само през ноември 2025 г., малко преди влизането на България в еврозоната, потокът е положителен - в размер на 410,5 млн. евро, при положителен поток от 249,4 млн. евро за ноември 2024 г., според данните на БНБ.

Според предварителните данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари - ноември 2025 г. възлиза на 415 млн. евро (0,4 процента от БВП), при 710,8 млн. евро (0,7 процента от БВП) за същия период на предходната година.

Само за ноември 2025 г. нетният поток е положителен и възлиза на 15 млн. евро, при положителна стойност от 36,9 млн. евро за ноември 2024 г., съобщиха още от БНБ.

