Кои страни в Европа са с най-бедни пенсионери: Не сме ние

В повечето европейски страни средният доход на пенсионерите е по-нисък от този на общото население. Това показват данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). В някои държави на стария континент доходите на възрастните хора падат под 80% от средното за страната, което допринася за значително високи нива на бедност сред хората над 65 години. За наша изненада, България не е сред тях.

Нивата на бедност поради ниски доходи измерват дела на хората в долния край на скалата за разпределение на доходите. По-конкретно, нивото на бедност се отнася до дела на населението, чийто доход е под прага на бедност. Според ОИСР това се определя като 50% от средния доход на домакинствата от общото население.

Класацията

Така, през 2022 г. нивото на бедност сред пенсионерите в 30 европейски страни варира от 3,1% в Исландия до 37,4% в Естония, измервайки дела на хората над 65 години с доходи под половината от средния разполагаем доход на домакинствата.

След Естония, най-високите нива на бедност сред пенсионерите са регистрирани в Латвия (33%), Хърватия (28,5%) и Литва (24,6%).

България е едва на 11-о място по този показател с 12,5%.

Дори Швейцария (19,8%) и Великобритания (14,9%) са с по-високи нива на бедност сред пенсионерите от България.

Нивата на бедност сред пенсионерите очаквано са по-ниски в  Северна Европа. Исландия (3,1%), Норвегия (4,1%), Дания (4,3%) и Финландия (5,5%) имат едни от най-ниските нива. Причината е , че тези страни се възползват от силни системи за социално подпомагане и универсални пенсионни схеми.

 

