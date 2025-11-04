"Позорен и срамен бюджет!": Според КТ "Подкрепа" държавните служители не били привилегировани, а ощетени

"Не привилегировани, а ощетени са държавните служители, защото техният осигурителен доход е по-нисък с оглед на това, че осигуровката не влиза в техния осигурителен доход и те получават по-ниски обезщетения за всички осигурителни събития - болнични, майчинство, безработица, пенсии".

Това заяви пред БНР Кремена Атанасова, председател на Синдиката на административните служители към КТ "Подкрепа". Тя припомни, че до 2000 г. осигуровките на всички работещи са били само за сметка на работодателя - без значение дали си бил държавен служител, или работещ в частна фирма. След 2000 г. осигуровки започват да плащат и двете страни.

"Държавата тогава не предприема такива стъпки за държавните служители по няколко прагматични причини, една от които е, че ако тя беше направила това, щеше да се увеличи базата, върху която се дължат осигуровките, което само по себе си ще доведе до по-високи разходи за бюджета. В тази връзка има основателни съмнения, че държавата не е била съвсем коректен платец към НОИ по отношение на пълния обем на средствата за дължимите осигурителни вноски", коментира Атанасова.

Снимка: БГНЕС

Тя отбеляза, че в администрацията има два вида правоотношения - държавните служители и работещите по трудови правоотношения, които плащат и данъка си, и осигурителната си вноска в пълен обем.

"В една и съща стая, бюро до бюро може да има и от двата вида служители. Само по себе си това създава противопоставяне вътре в самите административни структури, защото третирането на тези работници е по различен начин, а те често вършат една и съща работа".

Критиките

Когато един работник по трудово правоотношение в държавната администрация с нормативен акт стане държавен служител, той става държавен служител във всички тези моменти в миналото - заплатите на тези хора са били намалявани с размера на осигурителната вноска, отбеляза Кремена Атанасова. Тя е категорична, че държавните служители искат да плащат своите осигуровки сами, но за да се случи това, първо тази сума трябва да влезе в техните брутни възнаграждения - заплатите им да се увеличат по начин, по който нетният им доход да се запази в същия размер.

"Не знам дали това не е скритата цел на цялото това упражнение - все да има кой да мразим и това да са държавните служители". По думите ѝ всички работещи в държавната администрация са 98 хил. души. По закон администрацията няма право да нараства, подчерта синдикалистът. И обясни, че в бюджетния сектор влизат съдии, лекари, учители, полицаи, военни и т.н.

"За нас е важно да бъдат третирани и работниците в държавната администрация както всички останали работници. Не искаме те нито да бъдат привилигеровани, нито обаче да бъдат ощетени", обясни тя и добави, че липсата на клас прослужено време в държавната администрация е най-голямата несправедливост по отношение на работещите там. Според нея това е крайно несправедливо и демотивиращо. Няма да се откажем това да се случи, декларира тя и отбеляза усещането за дискриминация у служителите.

По думите ѝ има огромно текучество на служители в държавната администрация: "Никой не иска да работи на тези нива в администрацията. Никой не иска да работи на 1500 лв. заплата, да работи с граждани, да отговаря за десетки документи и да има експертизата по тях".

"Опасявам се, че след позорния и срамен бюджет, който ще ни бъде предложен, с политика по доходите до 5% в администрацията - нещата ще се задълбочат. Крайно унизително и неприемливо е втора поредна година тези служители в ключовите структури - НОИ, Инспекция по труда, НЗОК, Агенция за социално подпомагане и т.н., да увеличат там заплатите с до 5%".

