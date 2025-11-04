Банкоматите на Нова година - как ще работят: Експертен отговор

Банкоматите няма да спрат да работят на Нова година. Огромна част от машините на всички банки в България работят и с евро, и с левове. Настройката им ще бъде направена така, че до 31 декември 2025 г. да раздават левове, а от 1 януари 2026 г. автоматично ще започнат да пускат евробанкноти. Гражданите спокойно ще могат да използват банкоматите, увери Никола Бакалов - член на Съвета на директорите на БОРИКА и главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Първа инвестиционна банка.

Пред БНТ той разясни, че гражданите ще могат да използват без проблем и банкоматите, в които се внасят суми - само че до 31 декември 2025 г. включително ще се внасят левове, а от 1 януари 2026 г. вече внасянето ще трябва да е само в евро.

Още: Евро или лев: с какво ще плащаме в новогодишната нощ и какво ресто ще ни връщат?

Снимка: БГНЕС

Банките ще продават пакети от евро за граждани

След 1 декември търговските банки ще предлагат пакети за граждани и фирми - съответно на стойност от по 20 и 200 лева. В тях ще има евромонети.

Няма да се начислява такса при закупуване на такъв пакет и превалутирането ще е по фиксинга, каза Бакалов и посочи, че всеки може да предприеме тази стъпка в банков салон на която и да е търговска банка. Що се отнася до фирмите, те предварително трябва да заявят количества.

А вендинг машините?

Що се отнася до вендинг машините - от тях ще можем да пазаруваме само с евробанкноти и евроцентове от 1 януари 2026 г.

Разплащанията на всички останали места - в магазините, заведенията и местата за настаняване, ще могат да се извъшват както в левове, така и в евро в период от 1 месец след влизането в еврозоната.

За разлика от ограничението към търговците да не връщат „смесено ресто“, то потребителите могат да платят сметката смесено – и в левове и в евро.

Още: Кристин Лагард от София: Държавите, които се интегрират успешно в еврозоната, стават с 10% по-богати