Финансовият министър се оправда за разходите в бюджета с ПВУ и три години "нищоправене" (ВИДЕО)

Най-голямото разходно перо в проектобюджета за 2026 година са капиталовите разходи, свързани с изпълнението на реформите и инвестициите по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), чието изпълнение приключва след август 2026 г. Това заяви министърът на финансите Теменужка Петкова на пресконференция в рамките на форума на високо равнище "България на прага на еврозоната". Събитието, организирано от Министерството на финансите и Българската народна банка (БНБ), се проведе в столичния квартал "Бояна" днес, 4 ноември, като сред високопоставените гости бяха президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард и еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис. Форумът е част от комуникационната кампания за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 г.

Петкова, разбираемо, беше попитана от журналистите за параметрите в проектобюджета за догодина, който бе представен късно следобед вчера, 3 ноември. Основните параметри в него са очаквани, като най-общо може да се отбележи, че лекото вдигане на минималното възнаграждение и бюджетните заплати, както и повишените майчински и индексирането на пенсиите, ще се компенсира от сериозно повишаване на пенсионната вноска, вдигане на максималния осигурителен доход и увеличаване на данък "дивидент": От единия джоб в другия: Бюджет 2026 вдига държавни заплати, като увеличава данъци и осигуровки.

Снимка: БГНЕС

"Обръщам внимание, че до август 2026 г. приключва Планът за възстановяване и устойчивост. Поради това, че три години не се направи нищо, за да се усвоят в пълен обем средствата по ПВУ, всички капиталови разходи за реализацията на този проект са заложени в бюджета за 2026 г. Те трябва да бъдат изпълнени до август заедно с всички съпътстващи ги реформи“, заяви финансовият министър.

Припомняме, че второто плащане по ПВУ за България е проблем заради незавършени реформи. Европейската комисия все още го задържа. Заради липса на реформи по отношение на антикорупционната комисия, липса на избран състав и гаранции за независимост на комисията, страната ни ще бъде лишена от част от средствата от втория транш, каза пред БНР еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис. Страната ни трябва да получи 653 милиона евро по второто плащане. Все пак до края на годината можем да кандидатстваме за третия транш.

По думи на Теменужка Петкова, параметрите на бюджета са изготвени въз основа на действащото законодателство. Утре темата ще бъде обсъдена в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество, като дебатите оттук нататък тепърва предстоят, каза тя.

Теменужка Петкова: Еврозоната "не е крайна цел, а начало на пътя"

Що се отнася до еврото, Петкова посочи, че членството на България в еврозоната не е крайна цел, а начало на пътя, който страната ще извърви заедно с партньорите си от общата валутна зона.

"Еврозоната е не само предимство, но и отговорност, а България трябва да продължи да поддържа устойчивостта на своите публични финанси - този ангажимент остава непроменим занапред", заяви министърът, цитирана от БТА.

