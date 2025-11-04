Любопитно:

"Икономическо цунами": "Да, България" ще се противопоставят на Бюджет 2026

04 ноември 2025, 13:49 часа 247 прочитания 0 коментара
"Икономическо цунами": "Да, България" ще се противопоставят на Бюджет 2026

Вчера ни беше представен най-лошият бюджет от Жан-Виденово време насам. За последните 30 години никога бюджетът не е представлявал такова икономическо цунами за икономиката. Никога, в лицето на бизнеса не е бил насочван по този начин пистолета на държавата. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев на брифинг в централата на партията във връзка с предложения от Министерство на финансите проектобюджет за 2026 г. По думите му средната класа никога не е била принудена да заплати за армията от бюра на цялата администрация.

ОЩЕ: Гуверньорът на БНБ с първи коментар за проектобюджет 2026

"Ще се противопоставим в парламента на такъв тип бюджет", категоричен е той.

"Левичарската власт обявява война на средната класа, гражданите и бизнеса", каза депутата Мартин Димитров. И даде пример: "Първо излъгаха, че няма да вдигат данъците, а данък "дивидент" се увеличава от 5 на 10%. Към това се прибавя и увеличението с 2-процентни пункта се осигуровките. Това данъчно увеличение е най-голямото за последните 20 години".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: От единия джоб в другия: Бюджет 2026 вдига държавни заплати, като увеличава данъци и осигуровки

По думите му ГЕРБ правят най-голямото увеличение на данъчно-осигурителната тежест в последните 20 години и обвини управляващото мнозинство, че си "създават касичка за 5 млрд. лева".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Да България Ивайло Мирчев Бюджет 2026
Още от Финанси
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес