"Икономическо цунами": "Да, България" ще се противопоставят на Бюджет 2026

Вчера ни беше представен най-лошият бюджет от Жан-Виденово време насам. За последните 30 години никога бюджетът не е представлявал такова икономическо цунами за икономиката. Никога, в лицето на бизнеса не е бил насочван по този начин пистолета на държавата. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев на брифинг в централата на партията във връзка с предложения от Министерство на финансите проектобюджет за 2026 г. По думите му средната класа никога не е била принудена да заплати за армията от бюра на цялата администрация.

"Ще се противопоставим в парламента на такъв тип бюджет", категоричен е той.

"Левичарската власт обявява война на средната класа, гражданите и бизнеса", каза депутата Мартин Димитров. И даде пример: "Първо излъгаха, че няма да вдигат данъците, а данък "дивидент" се увеличава от 5 на 10%. Към това се прибавя и увеличението с 2-процентни пункта се осигуровките. Това данъчно увеличение е най-голямото за последните 20 години".

По думите му ГЕРБ правят най-голямото увеличение на данъчно-осигурителната тежест в последните 20 години и обвини управляващото мнозинство, че си "създават касичка за 5 млрд. лева".