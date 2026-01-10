Евро в обращение и левове в обращение: Странна статистика на БНБ

48% от парите в обращение в България към 9 януари, 2026 година, са левове. Това твърди БНБ в официално свое съобщение, като казва, че 16,1 млрд. лева представлява общият обем на български левове в обращение.

Още: Разбулен мит за еврото: В чужбина не ми вземат българското, тук ми връщат чуждо

Същевременно, от БНБ казват, че над 3,1 млрд. евро в банкноти и монети са пуснати в обращение. Тези числа будят недоумение - 3,1 млрд. евро не може да са повече от 16,1 млрд. лева при фиксиран курс 1 евро = 1.95583 лева.

СНИМКА: БГНЕС

С цел осигуряване на достъп до услугата по обмяна, касите на БНБ и на териториалните поделения на "Дружество за касови услуги" АД ще работят извънредно и ще извършват обмяна на левове в евро на 10, 17, 24 и 31 януари 2026 г. За кои поделения става въпрос, научете ТУК!

Част от търговските банки в страната също осигуряват извънредно обслужване в съботните дни през месец януари 2026 г. Актуална информация за работещите банкови клонове се публикува на интернет страницата на Асоциацията на банките в България и на страниците на съответните банки - ТУК!

През първите шест месеца на 2026 г. банките извършват безплатна обмяна на банкноти и монети от левове в евро в неограничено количество по официалния валутен курс. За суми над 30 000 лв. се изисква предварителна заявка с три работни дни. Без такса се извършва и внасянето и обмяната на левове по сметка на клиента в евро.

Още: Евро-менте: Как ни мамят?

Банките са задължени да извършват безплатна обмяна както за свои клиенти, така и за лица, които не са техни клиенти, без ограничения по отношение на вида и размера на обменяните банкноти и монети. При обмяна от лица, които не са клиенти на съответната банка, до 5000 евро идентификацията се извършва въз основа на валиден документ за самоличност. Над този размер се изисква идентификация и деклариране на допълнителни обстоятелства, включително произход на средствата, в съответствие със законовите изисквания.

Обмяната на монети в големи количества се извършва в банкови клонове, разполагащи със специализирано оборудване, като обработката изисква технологично време. Банките предоставят информация и насочват клиентите към клоновете, в които е налично съответното оборудване.

Още: Бързите кредити: Последствията от приемането на еврото в България

Източник: БНБ