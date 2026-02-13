Европейска платежна мрежа с амбиция да оспори господството на Visa и Mastercard

Водещи национални платежни системи обединиха сили с Европейската инициатива за плащания (EPI), консорциум от 16 европейски банки и компании за финансови услуги. Споразумението, обявено преди дни, има за цел да създаде единна, паневропейска платежна мрежа. То има амбицията да оспори дългогодишното господство на американските доставчици Visa и Mastercard. В основата на сътрудничеството е дигиталният портфейл Wero, който съчетава успешни решения, вариращи от Bancomat в Италия до скандинавския Vipps MobilePay. До 2027 г. новата мрежа би трябвало да позволи безпроблемни трансгранични транзакции за потребителите и бизнеса.

Алиансът

Меморандумът за разбирателство бе подписан на 1 февруари 2026 г. Той незабавно свързва платформата EPI Wero с EuroPA Alliance. Този алианс включва италианския Bancomat, испанския Bizum, португалския SIBS-MB WAY и съвместното предприятие за скандинавските страни Vipps MobilePay. Алиансът стартира с потребителска база от приблизително 130 милиона души в 13 държави.

Вместо да заменят водещите националните системи, те са свързани чрез централен технически център. Потребителите могат да запазят познатите си приложения, докато транзакциите преминават безпроблемно през националните граници за първи път. Това създава незабавна, широка база за приемане – решаващо предимство в конкуренцията с установените глобални картови мрежи.

В основата на стратегията е дигиталният портфейл Wero, пуснат от EPI през 2024 г.

Той използва стандарта SEPA Instant Credit Transfer, позволявайки директни преводи от сметка към сметка, които се обработват за секунди, 24/7. Тази технология заобикаля традиционните картови мрежи, което потенциално води до по-ниски транзакционни разходи и подобрен паричен поток за търговците.

Wero вече е достъпен за лични преводи в Белгия, Франция и Германия, достигайки до над 47 милиона потребители. Разгръщането за бизнеса започна в Германия в края на 2025 г. и ще продължи във Франция и Белгия през 2026 г. Всяко плащане трябва да бъде оторизирано директно в банковото приложение на клиента – функция за сигурност, предназначена да намали измамите.

Европа спешно трябва да намали зависимостта си от американските доставчици

Европа спешно трябва да намали зависимостта си от американски групи като Visa и Mastercard, заяви по този повод Мартина Ваймерт, главен изпълнителен директор на EPI пред "Файненшъл таймс".

Според нея вече има предупреждения, че тяхното пазарно господство може да бъде използвано като оръжие, ако трансатлантическите отношения се влошат.

"Ние сме силно зависими от международни [платежни] решения, Да, имаме хубави национални активи като местни схеми за [платежни] карти... но нямаме нищо трансгранично" посочва тя.

"Ако кажем, че независимостта е толкова важна и всички знаем, че е въпрос на време... „Нуждаем се от спешни действия“, каза Ваймерт.

Според Европейската централна банка, Visa и Mastercard са представлявали почти две трети от транзакциите с карти в еврозоната през 2022 г., като 13 държави членки нямат национална алтернатива на американските доставчици. Дори там, където съществуват местни схеми, тяхното използване намалява.

С намаляването на използването на пари в брой, европейците стават все по-загрижени, че силата на американските платежни компании може да бъде използвана като оръжие в случай на сериозен срив в отношенията.

EPI, чиито членове включват BNP Paribas и Deutsche Bank, стартира европейска алтернатива на Apple Pay, наречена Wero, през 2024 г. Схемата за цифрови плащания вече твърди, че има 48,5 милиона потребители в Белгия, Франция и Германия, с планове за разширяване до онлайн и плащания в магазини до 2027 г.

Ваймерт каза още, че банките и търговците до голяма степен са „осъзнали“ необходимостта от изграждане на трансгранична европейска мрежа за плащания, но „геополитическият контекст“ означава, че сега това „се превръща в основна тема“.