Голям църковен празник иде утре, 14 февруари, спазват се редица традиции, обичаи и забрани

Утре, 14 февруари, е денят на православния календар, посветен на паметта на Преп. Авксентий, Отбелязваме Месопустна задушница. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник 14 февруари - денят на паметта на свети монах Авксентий

Авксентий е роден около 400 г. в Сирия в семейство от персийски произход и е израснал добре образован. Той прекарва ранните си години в двора на император Теодосий II, служейки в придворната гвардия. Но светският живот му става тесен в сравнение с духовните стремежи на сърцето му.

Дълбоките духовни стремежи накарали Авксентий да изостави дворцовата служба. Той приел свещеничество, а по-късно и монашески постриг, търсейки пълна концентрация върху молитва, пост и уединение.

След това той отишъл във Витиния (източна Мала Азия), където се установил като отшелник на планината Окс, близо до Халкидон, водейки строг аскетичен начин на живот. Авксентий почти не общувал с хората и се молел всеотдайно. Едва след като местните пастири разкрили за отшелническия му живот, хората започнали да идват при него - болните, нуждаещите се, търсещите духовна помощ. Самият резултат от дейността на светеца бил не само молитва, но и помощ на ближните му: от него се очаквало изцеление и духовно напътствие.

Авксентий е поканен на Четвъртия вселенски събор в Халкидон (451 г.), където се обявява срещу ересите, по-специално евтихианството и несторианството. Като човек, дълбоко образован в Светото писание и богословието, той достойно защитава православната вяра срещу своите съперници.

След приключването на Събора той се завърнал към отшелническия си живот в планината, продължавайки молитвата и духовната си работа.

Авксентий прекарва последните си години като монах във Витиния, продължавайки да обучава наследниците си на аскетизма на живота си и да поддържа строг монашески порядък. Умира около 473 г. в монашески ордена.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 14 февруари

Ако вали обилно сняг, годината ще бъде плодородна.Ясното време на този ден вещае топла пролет. Ако вятърът духа от север, пролетта ще бъде късна и студена.

Не се препоръчва да се ходи на зъболекар на този ден - смята се, че лечението на този ден няма да донесе желания резултат. Струва си също така особено да контролирате думите си: внимавайте да не казвате твърде много и да не обиждате близки или познати.

На този ден православните християни почитат паметта на починалите си близки. По традиция се ходи на гробището и се раздава храна за починалите - варено жито, плодове, сладкиши, баници, колбаси.

На този ден се препоръчва да се избягва работата, както и пране на дрехи на ръка.

